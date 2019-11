Kurdit osoittavat iltapäivällä taas mieltä Turkkia vastaan: Helsingin aiemmat mielenosoitukset johtivat selvitykseen poliisin toimista

Kaupunki

Kurdit osoittavat iltapäivällä taas mieltä Turkkia vastaan: Helsingin aiemmat mielenosoitukset johtivat selvit

Turkin-vastaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tällä

Lokakuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy