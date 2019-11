Joka vuosi suomalaisia kuolee jonottaessaan munuaista: Kun sisaren tila heikkeni, helsinkiläinen Katja Eschner teki päätöksen miettimättä

Fakta

Elävät luovuttajat tavallisempia maailmalla



Munuaisensiirtoja tehdään Suomessa keskimäärin 250 vuodessa, yli 90 prosenttia munuaisista tulee aivokuolleilta potilailta. Kaikki elinsiirrot tehdään Helsingissä Meilahdessa. Niitä edeltäviä tutkimuksia tehdään eri puolilla Suomea.



Maailmanlaajuisesti noin 40 prosenttia siirroista tehdään eläviltä luovuttajilta.



Munuaisen tarvitsijoita on Suomessa viitisensataa. Keskimääräinen odotusaika on puolitoista vuotta, mutta osalla aika venyy paljon pidemmäksi. Kyse ei ole varsinaisesta jonosta, etenemistahti on kiinni yhteensopivuudesta.



Kudoslain muutoksella ei ole tarkoitus vähentää luovutuksia aivokuolleilta vaan lisätä luovutusten kokonaismäärää, jotta useampi pääsisi leikkaukseen ajoissa.