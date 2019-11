Kaupunki

Lasten äänet raikaavat välitunnilla, naapuri vaatii Helsingin eurooppalaista koulua muuttamaan

ja terveysviranomaiset ovat selvittäneet, aiheuttavatko Bulevardin varrella kantakaupungissa sijaitsevan Helsingin eurooppalaisen koulun oppilaat liikaa melua naapuritalossa sijaitsevaan asuntoon.Koulun vieressä asuva henkilö pyysi Helsingin kaupungin ympäristöpalveluita tekemään melumittauksia asunnossaan ja sen parvekkeella viime keväänä. Asukkaan mukaan välituntia viettävien lasten äänet kuuluvat häiritsevimmin hänen makuuhuoneeseensa.Ympäristöpalvelut on tehnyt asunnossa melumittauksia. Tulosten perusteella koulun pihalta kyllä kuuluu selvästi välituntia viettävien lasten ääntä, mutta terveyshaittaa aiheuttavista olosuhteista ei ympäristöviranomaisten mukaan ollut kyse.oikaisuvaatimuksen ympäristöpalveluiden ympäristöterveysyksikön päällikön tekemästä päätöksestä. Tehty melumittaus ei hänen mielestään antanut ”rehellistä kuvaa tilanteesta”. Lisäksi ongelman ydin on hänen mielestään koulun sijainti nykyisessä ympäristössä, jossa on asuinrakennuksia.”Katson, että ainoa toimiva ratkaisu tässä tilanteessa on koulun siirtäminen sille paremmin soveltuvampaan paikkaan. Pyydän toimenpiteitä tämän asian suhteen”, asukas kertoo oikaisuvaatimuksessaan.ympäristö- ja lupajaosto hylkäsi hiljattain oikaisuvaatimuksen. Päätöksen perusteluissa kerrotaan muun muassa, että koulun toiminta on asemakaavan mukaista.”Koulun sekä iltapäiväkerhon toiminta-ajat huomioiden asumisterveysasetuksen mukaisen toimenpiderajan ylittyminen on erittäin epätodennäköistä”, perusteluissa todetaan myös.On ylipäätään harvinaista, että koulun välituntiääniä käydään mittaamassa.”Normaaleja kaupunkielämän ääniä, kuten ulkoa sisään kuuluvia lasten ääniä, ei yleensä käydä mittaamassa, koska niiden ei katsota aiheuttavan yleisesti ottaen terveyshaittaa.”eurooppalaisessa koulussa on lapsia ja nuoria esikoulusta lukioon asti. Kyse on koulusta, joka perustettiin Helsinkiin vuonna 2007 tulleen Euroopan kemikaaliviraston työntekijöiden lapsia varten.