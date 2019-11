Taksinkuljettaja ja valtuutettu Husu Hussein: Matkustaja öykkäröi rasistisesti, joten jätin hänet moottoritien liittymään yöllä

Kaupunki

Taksinkuljettaja ja valtuutettu Husu Hussein: Matkustaja öykkäröi rasistisesti, joten jätin hänet moottoritien

Taksikuskina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hussein

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

osa-aikaisesti työskentelevä kaupunginvaltuutettu Abdirahim ”Husu” Hussein https://www.hs.fi/haku/?query=abdirahim+%E2%80%9Dhusu%E2%80%9D+hussein (sd) kertoo jättäneensä häntä solvanneen matkustajan bussipysäkille kesken ajon.Tapahtumat saivat Husseinin mukaan alkunsa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä ennen neljää. Hussein kertoo, että matkustaja alkoi ensin kysellä Husseinin taustasta ja sitten mies alkoi jankata siitä, että Husseinin olisi pitänyt jäädä sotimaan kotimaahansa Somalian puolesta.Hussein sanoi miehelle, että Somaliassa oli sisällissota ja hän oli lapsi paetessaan Suomeen. Hussein kertoo pyytäneensä miestä lopettamaan, mutta tämä jatkoi ja alkoi haukkua häntä.”Vastasin hänelle, etten minäkään tule hänen työpaikalleen haukkumaan häntä.”Lopulta Hussein kyllästyi ja koukkasi autonsa Tuusulanväylältä liittymään ja jätti miehen bussipysäkille. Hussein arvioi, että pysäkille tulisi seuraava bussi noin tunnin päästä, kun kello lyö viisi. Husseinin mukaan mies ei ollut umpihumalassa.Hussein ei veloittanut mieheltä kyydistä. Hän kertoo maksaneensa itse 21 euron kyytimaksun.kertoi tapahtumista Twitter-tilillään. Ensin hän kirjoitti, että hän pysäytti auton moottoritiellä. Hussein tarkensi kuitenkin myöhemmin, että hän jätti miehen bussipysäkille eikä moottoritielle.Monet Twitter-kommentoijat tarttuivat siihen, ettei moottoritielle saa pysähtyä saati poistaa ketään kyydistä. Yksi asiaan tarttuneista oli perussuomalaisten puheenjohtaja, kansanedustaja ja Husseinin kollega kaupunginvaltuustosta, Jussi Halla-aho https://www.hs.fi/haku/?query=jussi+halla-aho ”Ei somalialaista liikennekulttuuria taksialalle, kiitos!” Halla-aho kirjoitti ja jakoi Husseinin twiitin.Perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokangas https://www.hs.fi/haku/?query=mauri+peltokangas vastasi niin ikään Husseinille Twitterissä, että ”palveluammattia harjoittaessa on hyvä muistaa, että asiakas on aina oikeassa”.Husseinin mielestä keskustelu on jälleen pyörinyt muiden asioiden kuin rasismin ympärillä. Hän kertoo saaneensa taas paljon rasistisia viestejä.

Miten vastaat Jussi Halla-aholle?

”Toivoisin että hän keskittyisi ennemmin vihapuheeseen ja rasismiin, jota tämäkin tapaus aiheutti”, Hussein vastaa Halla-aholle.Hussein kertoo joutuneensa ennenkin puuttumaan taksimatkustajien rasistisiin puheisiin. Matkustajien rasistiset ilmaukset ovat hänen mukaansa lisääntyneet taksiuudistuksen jälkeen.