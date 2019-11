Kaupunki

Vantaa suunnittelee yli 2 500 opiskelijan ammatti­oppilaitosta Kehäradan varteen

Vantaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Variassa

suunnittelee ammattiopisto Varialle uutta suurta toimipistettä Vehkalaan kehäradan varteen.Uuden rakentaminen tarkoittaa käytännössä, että Koivukylän, Aviapoliksen ja Myyrmäen Varian toimipisteet on tarkoitus lopettaa ensi vuosikymmenellä. Vehkalan lisäksi Hiekkaharju jatkaa.Opetuslautakunta käsittelee maanantain kokouksessaan Vehkalan toimipisteen tarveselvitystä. Maanantaina ei siis vielä tehdä varsinaista rakentamispäätöstä.Uusi toimipiste on tarkoitus mitoittaa 2 650 opiskelijalle. Työntekijöitä tulee noin 250.Vehkalaan muuttavat kokonaan autoala, lentokoneala, logistiikka-ala, sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka, matkailuala, turvallisuusala sekä noin 60 prosenttia sosiaali- ja terveysalan opiskelijoista.Oppilaitoksen rakentamisen arvioidaan maksavan 86 miljoonaa euroa. Opiskelijoiden pitäisi päästä uusiin tiloihin syksyllä 2024.Vantaa omistaa oppilaitokselle varatun tontin Vehkalantiellä, se on lähellä sekä rataa että isoja teitä. Toimipisteen huoneistoala olisi 23 000 neliötä.opiskelee nykyisin noin 4 000 opiskelijaa. Vuoteen 2028 ulottuvan keskittämissuunnitelman tavoitteena on tarjota tarpeeksi tilaa kasvavalle opiskelijajoukolle, mutta myös karsia päällekkäisyyksiä.Nykyisistä Varian tiloista osa on luokiteltu vanhanaikaisiksi. Myyrmäessä on lisäksi ollut sisäilmaongelmia, joiden vuoksi sähkötekniikan opetuksesta osa muuttaa alkuvuodesta väliaikaisiin parakkeihin oppilaitoksensa pihalle.Ammatillisen koulutuksen sijaintia mietittiin aiemmin siltä pohjalta, että sekä Vantaan länsi- että itäosissa pitää olla tarpeeksi tarjontaa. Nyt tästä vanhasta jaosta halutaan eroon.