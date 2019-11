Kaupunki

Tietojärjestelmä Apotti maksaa kymmeniä miljoonia arvioitua enemmän

rakentaminen maksaa yli 50 miljoonaa euroa enemmän kuin aiemmin arvioitiin.Apotti on sosiaali- ja terveyspalvelujen tietojärjestelmä, joka on otettu käyttöön Vantaalla kaupungin palveluissa ja Husin Peijaksen sairaalassa. Ensi vuonna järjestelmää olisi tarkoitus laajentaa koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin, sitten vuorossa on Helsinki ja joukko pienempiä kuntia.Aiemmin arvioitiin, että investointi tietojärjestelmään on 330 miljoonaa euroa ja kokonaishinta kymmenen vuoden ajalta 575 miljoonaa euroa. Nyt Apottia varten on järjestetään lähes 55 miljoonan euron arvosta lisää rahoitusta.selitetään sillä, että Apottia käyttää järjestelmän ollessa valmis suurempi joukko kuin alunperin laskettiin, nyt puhutaan jopa 50 000 sote-ammattilaisesta. Käyttäjämäärä on kasvanut mukana olevissa organisaatioissa ja lisäksi myös Tuusula ja Kerava ovat päättäneet liittyä Apottiin.Kokonaissummaan lasketaan myös Apottiin liitettyjä ja uudelleen kilpailutettuja muita tietopalveluja kuten videoneuvottelut ja Duodecimin päätöksentekojärjestelmä. Apottia käyttävät organisaatiot ovat tilanneet myös lisää erilaisia toiminnallisuuksia, jotka maksaa tilaaja, mutta nekin näkyvät kokonaissummassa.Apotti oy:n osakkaat päättävät korotuksista Apotille myönnettyihin lainojen takauksiin. Suurin osakas eli Hus käsitteli asiaa hallituksen kokouksessa alkuviikosta, lopullisesti asiasta päättää Husin valtuusto joulukuussa. Helsingissä asia on keskiviikkona kaupunginvaltuuston esityslistalla.vakuutellaan, että kun järjestelmä on saatu kokonaan käyttöön, se maksaa itsensä takaisin noin seitsemässä vuodessa.Järjestelmän käyttökustannukset ovat suunnilleen samaa luokkaa kuin nykyisten tietojärjestelmien, mutta sen ennustetaan tuovan tulevaisuudessa merkittäviä säästöjä.