Vantaan uusi Kalasatamaakin suurempi terveyskeskus maksaisi 136 miljoonaa, poliitikot haluavat kiirehtiä rakentamista

5.11. kello 15.30 korjattu otsikosta summa oikeaksi. Rakennuskustannusten arvioidaan nyt olevan 136 miljoonaa euroa.

haluavat kiirehtiä Tikkurilaan suunnitellun valtavan hyvinvointikeskuksen rakentamista.Syynä hoppuun on nykyisen Tikkurilan terveysaseman huono kunto ja ahtaus sekä se, että alueen sosiaalipalvelut ovat hajallaan useassa osoitteessa.Vantaan politiikassa jäätiin tässä asiassa viime vuonna odottelemaan valtakunnallista sote-uudistusta.Nyt hyvinvointikeskuksen tarveselvitystä käsitellään tiistaina teknisessä lautakunnassa. Sosiaali- ja terveyslautakunta lähetti omassa maanantain kokouksessaan toiseen lautakuntaan terveisiä, että edetä pitäisi kiireesti, yhdessä vaiheessa ja paikan pitäisi olla jo aiemmin mietitty tontti Tikkurilan aseman liepeillä Jokiniemen puolella rataa.Tikkurilan hyvinvointikeskuksen arvioitu hintalappu on entistä kalliimpi, 136 miljoonaa euroa. Toisaalta kyseessä on jopa Helsingin isoihin keskuksiin verrattuna valtavan suuri yksikkö.lautakunnalle esiteltävässä tarveselvityksessä rakennustyöt tehtäisiin kahdessa vaiheessa.Ensimmäisessä vaiheessa rakennettaisiin vuodeksi 2025 Husin laboratorio ja kuvantaminen sekä itse hyvinvointikeskus, johon muuttaisi Tikkurilan nykyinen terveysasema sekä suun terveydenhuoltoa ja sosiaalipalveluja alueelta. Ensimmäisen vaiheen bruttoala olisi 17 900 neliötä.Vuoteen 2028 mennessä valmistuisi esimerkiksi perhekeskus lapsiperheille, Vantaan työterveyden uudet tilat, Husin silmäklinikka sekä tilat pelastuslaitoksen ensihoitoyksikölle.Jokiniemen tontin lisäksi esillä on muitakin sijaintivaihtoehtoja. Jokiniemen puolella on toinenkin mahdollinen tontti tarjolla. Kolmas vaihtoehto olisi pilkkoa keskus kahteen rakennukseen nykyisen terveysaseman paikalle ja toiselle puolelle Kielotietä. Neljännessä mallissa hyvinvointikeskus tulisi Lummetielle Opistotalon tilalle sekä perhekeskus Kielotien ja Lehdokkitien kulmaan.aikoo tulevaisuudessa keskittää terveysasemansa neljään alueelliseen hyvinvointikeskukseen. Tämä ei tarkoita loppua kaikille pienille terveysasemille, sillä osa suurista keskuksista toimisi useassa osoitteessa.Tikkurilan keskukseen arvioidaan tulevan lähes tuhat työntekijää. Asiakkaita keskuksessa kävisi päivässä melkein 3 500.