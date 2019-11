Kaupunki

Helsinki tarjoaa tällä viikolla koululaisten suosikkiruokia – top-listalle mahtuu yhä ikiaikainen ohrapuuro

kouluissa vietetään tällä viikolla toiveruokaviikkoa. Toisin sanoen lapsille ja nuorille tarjotaan heidän suosikkiruokiaan kaikissa niissä kouluissa ja oppilaitoksissa, joissa ruoka ostetaan Palvelukeskus Helsingiltä.Suosikkilistan ykkönen on yhä kalapuikot tartarkastikkeella. Tätä ruokaa kuluu palvelukeskus Helsingin kouluruokaloissa vuosittain noin 46 tonnia. Neljä kymmenestä on kasvisruokia.nousijoita listalla ovat kebab, tortillat kasvistäytteellä ja broilericurry, mutta mukana on myös todella perinteisiä ruokia kuten hernekeitto ja ohrapuuro.Ohrapuuro on ollut koulujen ruokalistoilla jo maksuttoman kouluruokailun alkuajoista.