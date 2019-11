Kaupunki

Keskelle Helsinkiä rakennetaan ilmainen tekojäärata

Johanneksenpuistoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tekojääradasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaupunkiympäristölautakunta