Kansanäänestys Malmin lentokentän kohtalosta sai riittävästi kannattajia – Nyt valtuusto päättää, järjestetäänkö äänestys

Kansanäänestys Malmin lentokentän kohtalosta sai riittävästi kannattajia – Nyt valtuusto päättää, järjestetään

Malmin lentokentän kohtalon kansanäänestyksestä saavutti riittävän kannattajamäärän.Aloite on kerännyt yli 22 300 helsinkiläisen allekirjoituksen. Aloite pantiin vireille joulukuussa 2018.”Kannatusten kerääminen jatkuu sekä kannatusmäärän riittävyyden varmistamiseksi että valtuuston epäselvän kannan johdosta”, Malmin lentoaseman ystävät ry tiedottaa.Seuraavaksi aloite etenee Helsingin kaupunginvaltuustoon, jossa päätetään, järjestetäänkö kansanäänestys vai ei. Helsingissä ei ole koskaan ennen järjestetty kunnallista kansanäänestystä.neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä säädetään kuntalaissa. Kuntalain mukaan kuntalaiset voivat tehdä aloitteen äänestyksen järjestämisestä, jos he onnistuvat keräämään hankkeensa taakse neljä prosenttia kunnan 15 vuotta täyttäneistä asukkaista. Neljä prosenttia 15 vuotta täyttäneiden helsinkiläisten lukemasta on noin 22 200 ihmistä.Kunnallisessa kansanäänestyksessä saavat äänestää 18 vuotta täyttäneet. Näin siis siitä huolimatta, että siihen vaadittavan aloitteen voivat allekirjoittaa 15 vuotta täyttäneet asukkaat.Mikäli kaupunginvaltuusto päättää järjestää kansanäänestyksen, on kyse äänestyksestä, jossa ei suoraan päätetä mistään. Malmin lentokentän tapauksessa kyse on siis siitä, voisiko alue säilyä ilmailukäytössä. Helsingin kaupunki on aiemmin päättänyt muuttaa lentokentän asuinalueeksi, ja asiasta on väännetty peistä vuosikausia.Jos Malmin lentokentästä järjestetään aloitteen mukainen kansanäänestys, olisi siinä seuraavanlainen kysymys: ”Tuleeko Helsinki-Malmin lentokenttä säilyttää ilmailukäytössä? A) Kyllä B) Ei.”