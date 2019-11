Kaupunki

Väitös: Opettajat osallistuvat kiusaamiseen kouluissa, vaikkeivät ilkeyttään

Koulukiusaamiseen

https://www.hs.fi/haku/?query=ina+juva

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juvan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiusattu poika siirrettiin toiselle luokalle, sitten toiseen kouluun.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Normaaliin liittyy odotuksia esimerkiksi valkoisuudesta ja keskiluokkaisuudesta.”

Mitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juva