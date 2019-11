Kaupunki

K-juna pysähtyi raiteille ja seisoo liikenteen tukkeena Tapanilassa

Juuri nyt

Helsinkiin

päin matkalla ollut K-juna on seisahtunut Tapanilan asemalle eikä pääse jatkamaan matkaa. Juna tukkii lähiliikenteen etelään menevän raiteen, jota käyttävät K-junien lisäksi myös kehäradan junat.HSL:n verkkosivujen mukaan toistaiseksi on peruttu kaksi K-junien lähtöä.Pysähdyksen syynä on kuulutuksen mukaan ovivika toisessa junarungossa. Matkustajia on pyydetty poistumaan junasta laiturille.Uutinen päivittyy.