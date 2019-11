Kaupunki

Helsinki perustaa luonnonsuojelu­alueita luodoille

Helsinki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Luodot

suunnittelee luonnonsuojelualueiden perustamista Madeluodolle, Pormestarinluodoille ja Kajuuttaluodoille.Kaikki nämä pienet luodot ovat tärkeitä pesimäpaikkoja linnuille. Jos suojeluun päädytään, maihinnousu ja liikkuminen kahtakymmentäviittä metriä lähempänä luotoja kielletään pesimäaikana 1. huhtikuuta – 15. elokuuta.Kaupunkiympäristö­lautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti torstain kokouksessaan esittää luonnonsuojelualueiden perustamista kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ely-keskukselle.Pikkuruinen Madeluoto sijaitsee Laajalahdella. Pieni osa luodosta on Espoon puolella ja on jo suojeltu. Suurin osa luodosta on Helsingin kaupungin omistuksessa, pieni osa kuuluu Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymille. Madeluodolla pesii satojen naurulokkien yhdyskunta.Pormestarinluotoihin kuuluu viisi kallioista luotoa Suomenlinnan pohjoispuolella. Luodoilla on erittäin monipuolinen pesimälinnusto, esimerkiksi runsaasti erittäin uhanalaisia selkälokkeja ja haahkoja, samoin kalatiiroja, lapintiiroja ja valkoposkihanhia.Kajuuttaluodot sijaitsevat vierekkäin keskellä karikkoa Skatanniemen edustalla. Luodoilla pesivät Helsingin saariston suurimpiin kuluvat kalalokki- ja lapintiirayhdyskunnat. Haahkoja ja tukkasotkia on myös paljon. Luodolta on tavattu myös räyskiä ja karikukkoja.ovat mukana vuoteen 2024 ulottuvassa Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa. Suojelun ohella samalla päätetään myös luotojen hoidosta. Lintujen suojelemiseksi on tärkeää torjua haitallisten vieraslajien leviämistä luodolle, tällä tarkoitetaan erityisesti minkkiä ja supikoiraa.Suojelupäätös rajoittaa liikkumista luodoilla pesimäaikaan eikä niille saa esimerkiksi rakentaa. Kalastaminen on yhä sallittua pesimäajan ulkopuolella.