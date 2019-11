Kaupunki

Helsingissä talven ensimmäinen tekojääkenttä avataan maanantaina Oulunkylässä

Helsingissä ensimmäiset luistelijat pääsevät ulkokentälle maanantaina. Oulunkylän tekojää on tarkoitus avata maanantaina kahdeksalta.



Seuraavana vuorossa on Kallion Brahenkenttä. Se avataan viikkoa myöhemmin eli maanantaina 18.11., jos säät suosivat. Kontulan, Käpylän, Lassilan ja Pukinmäen tekojäiden avaamista ei vielä ennusteta tarkemmin kuin ”marras–joulukuussa”. Rautatientorin Jääpuisto aiotaan avata 2. joulukuuta.



Helsinkiin on tänä talvena tulossa kolme uutta tekojääkenttää eli Jätkäsaari, Laajasalo ja Lauttasaari. Näiden valmistumisesta ja avaamisesta ei ole vielä kerrottu tarkemmin.