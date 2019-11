Kaupunki

Kaatui tammenterhoon, horjahti ilmavirran voimasta, rikkoi kenkänsä jalkakäytävällä – Helsinkiläiset tehtailev

Heinäkuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pöytäkirjoja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Silloin tällöin tulee tapauksia, joissa näkyy selkeästi amerikkalaisajatus siitä, että kaikesta mitä itselle tapahtuu, voi vaatia korvausta.”

Milloin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ravantti

”Jatkuvissa korvauksissa summat voivat voivat kivuta loppujen lopuksi jopa satoihin tuhansiin euroihin.”

Oikeuteen

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005580788.html

Vakuutusyhtiö

Suurin