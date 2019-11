Kaupunki

Mäkiyhdistyksen miehet kiistävät vastuunsa Helsingin hyppyri­mäki­turmasta, jossa kuoli 16-vuotias tyttö

Helsingin

Käräjäoikeus

Kuolemantuottamuksesta

Syyttäjän

hovioikeus alkoi maanantaina käsitellä Helsingin hyppyrimäkiturmaa.Kolme 16–18-vuotiasta nuorta laski Herttoniemen hyppyrimäen muovitettua alastulorinnettä myöhään illalla elokuussa 2015. He osuivat vaijeriin, jolloin yksi kuoli ja kaksi sai sairaalahoitoa vaatineita vammoja.Kymmeniä vuosia sitten asennetuilla vaijereilla pyrittiin estämään esimerkiksi mopolla ajelua ja muuta mäkeen kohdistuvaa ilkivaltaa.tuomitsi kolme Helsingin kaupungin työntekijänä toiminutta miestä ja kaksi mäkihyppyseuran vastuuhenkilöä sakkoihin. Kaikki tuomittiin kuolemantuottamuksesta ja kahdesta vammantuottamuksesta. Yksi virkamies tuomittiin lisäksi tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.Oikeuden mukaan vaijerit olisi pitänyt poistaa tai merkitä selvemmin tai alueelle pääsy olisi pitänyt estää paremmin.Onnettomuuden jälkeen mäkihyppyalue päätettiin aidata kokonaan yli kaksimetrisellä teräsaidalla ja vaijerit poistettiin. Huonoon kuntoon päässyt Herttoniemen mäkihyppytorni on sittemmin purettu.Yksi tuomari esitti käräjäoikeudessa eriävän mielipiteen tuomiosta. Hänen mukaansa syyte tuli kokonaisuudessaan hylätä, koska onnettomuuden uhrit olivat omalla varomattomuudellaan myötävaikuttaneet heille aiheutuneisiin seurauksiin.ja kahdesta vammantuottamuksesta tuomitut Helsingin mäkihyppääjien sihteeri ja johtokunnan puheenjohtaja valittivat tuomiosta.Mäkihyppyseuran sihteerinä toiminut yli 80-vuotias mies perustelee valitusta muun muassa sillä, että kukaan syytteessä olleista ei tehnyt päätöstä vaijerin asentamisesta tai ollut vaijeria asentamassa. Hän pitää tapahtunutta epäonnisena tapaturmana.”Hyppyrimäki on ollut pimeänä. Sinne päästäkseen on pitänyt ohittaa, ylittää ja kiertää useita esteitä, portteja ja aitoja. Mäen päällä oli varoituskylttejä vaijerista sekä kylttejä kieltämässä oleskelua mäellä. Vaijeriin on ollut kiinnitettynä varoitusteippejä ja värikkäitä muovipussin paloja”, hän perustelee.Niin sihteeri kuin johtokunnan puheenjohtajakin vetoavat vuonna 2001 kaupungin liikuntaviraston kanssa laadittuun sopimukseen. Heidän mukaansa seuran aktiivit eivät ole sitoutuneet mäen yölliseen vartiointiin tai sen muuhun käyttöön kuin mäen hyppäämiseen mäkisuksilla.mukaan mäkihyppyaktiiveilla on ollut velvollisuus estää vaaratilanteen syntyminen, sillä mäkihyppy-yhdistys on huolehtinut kaupungin kanssa solmitun sopimuksen mukaan mäen hyppykunnosta.”Tässä tarkoituksessa yhdistyksen edustajat ovat avanneet mäessä olevat vaijerit ennen hyppyharjoituksia ja harjoitusten jälkeen kiinnittäneet ne takaisin paikoilleen. Käytännössä tehtävänä on ollut myös kiinnittää huomiomerkit vaijeriin.”Syyttäjän mukaan yhdistystä oli myös varoitettu vaijerin vaarallisuudesta.