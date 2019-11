Vantaan valtuusto väänsi pikaraitiotien suunnittelurahoista – Ratikan kannattaja Kati Tyystjärvi: ”Saadaan Hakunilaan muutakin kuin vain muraaleja”

Kaupunki

Vantaan valtuusto väänsi pikaraitiotien suunnittelurahoista – Ratikan kannattaja Kati Tyystjärvi: ”Saadaan Hak

Vantaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valtuuston

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pikaraitiotien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vantaan