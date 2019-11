Kaupunki

Tietosuojavaltuutettu: asiakkaan puheiden tallentaminen taksissa voi olla salakuuntelua

Tietosuojavaltuutettu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tietosuojavaltuutettu Aarnio

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aarnion

Taksiyhtiöiden