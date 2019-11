Kaupunki

Paloautot ajoivat keskiviikkona kahdesti turhaan jätevedenpuhdistamolle Helsingissä

Viikinmäen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelastuslaitos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HSY:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy