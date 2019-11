Kaupunki

Poliisi: Kilon koulun läheisyydessä Espoossa räjäytettiin yön aikana useita pullopommeja

Kilon

Poliisin

koulun läheisyydessä Espossa on räjäytettiin sunnuntain vastaisen yön aikana useampia pullopommeja, tiedottaa Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Twitter-tilillään.mukaan räjähtämättömässä muovipulloon tehdyssä pullopommissa on voimakkaasti syövyttävää ainetta ja erittäin kova paine. Poliisi tähdentää, että jos räjähtämätön pullo löytyy, siihen ei saa koskea, vaan on ilmoitettava löydöstä hätänumeroon 112.Poliisi on tavoittanut teosta epäillyt nuoret.Länsi-Uudenmaan poliisi täsmensi STT:lle, ettei poliisi usko räjähtämättömien pullojen löytymiseen, vaan että varoitus on annettu varmuuden vuoksi.”Ei ole oletettavaa, mutta jos niitä sattuu löytymään.”Poliisi ei toistaiseksi kommentoi tapausta enempää.