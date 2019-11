Helsingin terveysasemilta, kouluista ja neuvoloista puuttuu yli 70 lääkäriä – Kaupunki valmistelee lääkäreille palkankorotusta

Kaupunki

Helsingin terveysasemilta, kouluista ja neuvoloista puuttuu yli 70 lääkäriä – Kaupunki valmistelee lääkäreille

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Virkamiehet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jonojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy