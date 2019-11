Vantaa vertailee pikaraitiotietä ja kaksinivelistä sähköbussia: linja-auton käyttöikä lyhyempi, mutta hinta halvempi

Kaupunki

pikaraitiotiestä on valmistunut uusi kustannusvertailu kaksiniveliseen sähköbussiin.Konsulttiyhtiö WSP Finlandin tekemän vertailun mukaan yhden kaksinivelisen sähköbussin hankintahinta on noin 1,2 miljoonaa euroa ja 34-metrisen pikaraitiovaunun noin 3,5 miljoonaa euroa. Bussin käyttöikä voisi olla 15 vuotta ja raitiovaunujen vähintään 30 vuotta.Koska molemmille kulkupeleillä kaavaillaan 24–25 kilometrin keskinopeutta, niille olisi rakennettava omat muusta liikenteestä erotetut kulkuväylät.Kaksinivelisen sähköbussin katutöiden osuus nousee noin 250 miljoonaan euroon ja pikaraitiotien 393 miljoonaan euroon. Jos bussille ei tehdä pääradan alikulkutunnelia Tikkurilassa ja kevennetään katujärjestelyjä, sen investointikustannus voisi jäädä noin 155 miljoonaan euroon.Myös pikaraitiotien suunnitelmissa on yhtenä vaihtoehtona Tikkurilassa ollut nykyisen Valkoisen Lähteentien autotunnelin hyödyntäminen. Pääradan alitus tunnelissa maksaa noin 60 miljoonaa euroa. Sen etuna on sujuvat vaihdot juniin.katsovat Länsimäestä Hakunilan ja Tikkurilan kautta lentoasemalle kurkottavaa hanketta kahdesta näkökulmasta. Osa laskee euroja, ja miettii miten ihmisiä kuljetetaan paikasta toiseen. Osa katsoo pikaraitiotietä kaupunkikehityshankkeena, joka voisi nostaa Hakunilan ja Länsimäen kaupunginosien statusta.Esimerkiksi Hakunilan kaupallisiin palveluihin on yritetty saada parannusta jo useita vuosia, mutta kaupungin keinot ovat vähissä, jos yksityiset investorit tai kaupan keskusliikkeet eivät lähde investointiin mukaan.Raidehankkeiden pysyvyys on usein saanut yksityiset investorit liikkeelle. Esimerkiksi metrolla, kehäradalla ja Raide-Jokerilla on ollut vaikutusta asunto- ja toimitilarakentamisen vilkastumiseen.kustannusten vertailu tavanomaiseen bussiliikenteeseen on Vantaalla herättänyt kritiikkiä, koska tavanomainen bussikalusto – oli se sitten sähköistä tai dieselkalustoa – häviää kapasiteetissa raitiovaunuille. Vantaa ennakoi itäisten kaupunginosien matkustajamäärien nousevan roimasti lähivuosina.Tavanomaisilla kaupunkibusseilla ei voida sujuvasti liikennöidä viittä minuuttia tiiviimmällä vuorovälillä, koska kalusto alkaa helposti ketjuuntua pysäkeillä. Näin on tapahtunut runkolinjalla 550, jota nyt nostetaan raiteille. Pikaraitiotie Raide-Jokerin rakennustyöt alkoivat viime kesänä.34-metriseen raitiovaunuun mahtuu noin 150 matkustajaa. Raiteiden valmistuttua niillä voi ajaa jopa 45-metrisillä vaunuilla, joihin mahtuu 200 matkustajaa. Kaksinivelisen bussin matkustajamäärä on noin 120 matkustajaa, ja pituus 24–27 metriä.ja isojen bussien liikennöinnin vertailua vaikeuttaa, ettei kaksinivelisiä sähköbusseja vielä ole käytössä kuin Ranskan Nantesissa. Pohjoismaissa kaupungit eivät ole halunneet niitä vielä pilotoida.Täyssähköisten kaksoisnivelbussien markkinat ovat raportin mukaan toistaiseksi niin pienet, ettei kalustolla ole vielä sarjatuotantoa.Nantesissa bussin seitsemän kilometrin lenkillä on latauskalusto pääteasemien lisäksi myös kahdella väliasemalla. Vantaan pikaraitiotien 19 kilometrin reitille pitäisi latausasemia tehdä useita.Pääkaupunkiseudulla Helsingillä on suunnittelussa raitiotieverkon laajentamista, ja Espookin kaavailee uusia raitiotieyhteyksiä. Kumpikaan niistä ei ole tässä vaiheessa hankkimassa kaksinivelbusseja, jonka käytö ja huolto edellyttäisi uudenlaista erityisosaamista.Vantaan Länsimäestä pikaraitiotien on määrä kurkottaa Helsingin Mellunmäen metroasemalle. Helsinki on tähän mennessä suhtautunut hankkeeseen myötämielisesti.tekninen lautakunta käsittelee pikaraitiotien yleissuunnitelmaa tiistaina illalla.Asia on seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyssä. Jos poliitikot hyväksyvät yleissuunnitelman, seuraa tarkemman suunnitelman teko.Siihen Vantaa on kuitenkin ryhtymässä vain ja ainoastaan, jos hanke hyväksytään valtion ja seudun kuntien yhteiseen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukseen (mal). Sopimuksen on määrä valmistua ensi keväänä.