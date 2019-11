Kaupunki

Iso poliisioperaatio tiistai-iltana Helsingin Pitäjänmäessä – Tehtävä liittyy epäiltyyn henkirikokseen

Helsingin poliisi kertoi tiistai-iltana Twitterissä, että sillä on meneillään epäiltyyn henkirikokseen liittyvä tehtävä Helsingin Pitäjänmäessä.



Poliisin mukaan kuolonuhreja on yksi. Operaatiossa on mukana poliisin mukaan useita partioita. Poliisi on ottanut kiinni neljä henkilöä.

Helsingin poliisilaitokselta kerrotaan, että operaatio alkoi tiistai-iltana noin puoli kymmenen aikaan. Poliisin operaatio paikan päällä oli edelleen käynnissä puoli kahdeltatoista illalla.



Poliisi kertoo käynnistävänsä esitutkinnan, eikä tiedota tapauksesta toistaiseksi enempää.