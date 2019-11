Mannerheimintien varteen suunnitellaan valtavaa rakennushanketta: 2 500 uutta asukasta ja jopa 14-kerroksinen talo

Kaupunki

Mannerheimintien varteen suunnitellaan valtavaa rakennushanketta: 2 500 uutta asukasta ja jopa 14-kerroksinen

Helsingin

Pikku Huopalahden pohjoisosaan suunnitellaan uusia kerrostaloja noin 2 500 asukkaalle. Talot on tarkoitus rakentaa Mannerheimintien ja Vihdintien kulmaukseen, jossa nykyisin on Helsingin yliopiston tiloja.Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli tiistaina Huopalahdenportiksi nimetyn alueen asemakaavaa. Lopullisesti asiasta päättää myöhemmin valtuusto.Uudelle alueelle tulisi pääosin 5–8-kerroksia taloja, mutta myös muutama korkeampi torni. Niistä korkeimman olisi tarkoitus olla 14-kerroksinen. Alueelle on suunniteltu myös päiväkotia ja talojen kivijalkoihin liiketiloja. Keskuskortteliin voisi tulla ruokakauppa.Haaganpuron ympäristö lähellä Vihdintietä jää puistoksi.Alueella on nykyisin Helsingin yliopiston hammasklinikka ja oikeuslääketieteellinen laitos. Ne ovat muuttamassa muualle. Rakennuksille ei ole löytynyt uusia käyttäjiä ja niiden muuttamista asunnoiksi ei pidetä taloudellisesti kannattavana. Niinpä talot puretaan ja tilalle rakennetaan uutta.Asuinalueen liikennettä varten on tarkoitus vetää uusi katu Mannerheimintieltä Kytösuontien kautta Korppaanmäentielle.