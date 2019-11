Kaupunki

Vantaan apulaiskaupunginjohtajaksi haki kaupungissa tuttuja nimiä

Vantaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/haku/?query=anna+cantell-forsbom

https://www.hs.fi/haku/?query=niklas+eklund

https://www.hs.fi/haku/?query=jorma+haapanen

https://www.hs.fi/haku/?query=veli+heilala

https://www.hs.fi/haku/?query=risto+huttunen

https://www.hs.fi/haku/?query=marita+jappinen

https://www.hs.fi/haku/?query=marjo+kaplas

https://www.hs.fi/haku/?query=pirjo+karppanen

https://www.hs.fi/haku/?query=mikko+komulainen

https://www.hs.fi/haku/?query=max+lonnqvist

https://www.hs.fi/haku/?query=sari+paukku-sani

https://www.hs.fi/haku/?query=terhi+rautiainen

https://www.hs.fi/haku/?query=ilkka+repo

https://www.hs.fi/haku/?query=teemu+simola

https://www.hs.fi/haku/?query=teemu+tiensuu

https://www.hs.fi/haku/?query=piia+vuorela