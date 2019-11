Kaupunki

Helsinki aikoo kaataa kaikki Munkkiniemen puistotien lehmukset

Munkkiniemen puistotien arvokkaat lehmukset on tarkoitus kaataa noin kymmenen vuoden sisällä.Kaupunkiympäristön toimiala tutki kesällä kaikkien puukujan 206 lehmuksen kunnon perusteellisesti. Puut ovat itse asiassa olleet jo viisitoista vuotta erityisseurannassa, koska ne ovat jo vanhoja, mutta niitä pidetään erityisen arvokkaina.kahdeksan puista kaadetaan jo ensi viikolla. Turvallisuussyistä työ tehdään yöaikaan.Puiden tyvistä poistetaan maanantaina kaarnaa, jotta varsinainen kaataminen sujuisi seuraavana yönä nopeammin. Puut kasvavat raitiotien ja ajoradan välissä. Siksi ne on viisainta kaataa yöllä, kun raitiovaunut eivät kulje.Syyskesällä ensi vuonna pienennetään 58 lehmuksen latvusta ja tehdään lisäksi paljon tavanomaisia hoitoleikkauksia., milloin loput puut kaadetaan, ei vielä tiedetä tarkasti. Kaataminen ja vanhojen puiden korvaaminen nuorilla puilla on tarkoitus tehdä kerralla kokonaan samalla, kun alueella parannetaan liikennejärjestelyjä ja kunnallistekniikkaa.arvopuiden kaadot ovat aiheuttaneet Helsingissä paljon keskustelua. Mechelininkadun olemus muuttui muutama vuosi sitten dramaattisesti, kun sen vanhat lehmukset kaadettiin. Tulevina vuosina kaadettavaksi ovat joutumassa myös Esplanadin puiston puut ja Mäkelänkadun puita.