Kaupunki

Joulumyyjäisten sesonki alkaa – tässä ovat viikonlopun 33 tapahtumaa pääkaupunkiseudulla

Lauantai 23. 11.

Sunnuntai 24. 11.

Virolaisen kulttuurin festivaali Martin markkinat tuo palan Viroa Helsinkiin. Koko perheen tapahtuma sisältää ruokaa, käsityötä, designia, kirjallisuutta, musiikkia, tanssia, elokuvaa, lastenkulttuuria ja matkailua. Kaapelitehdas (Tallberginkatu 1) klo 10–18. Vapaa pääsy.50 designyritystä ja muotoilijaa tuotteineen, WeeGeen museoissa iloista ohjelmaa ja musiikista vastaa We Jazz -dj:t. Näyttelykeskus WeeGee ja Helsinki Design Week järjestävät. WeeGee-talo (Ahertajantie 5, Espoo) klo 11–17. Vapaa pääsy.Yli 20 museokauppaa eri puolilta Suomea myy museokauppojensa ja joulusesongin tuotteita. Kansallismuseo (Mannerheimintie 34) klo 11–17. Vapaa pääsy.Myynnissä englantilaisia ja intialaisia herkkuja, arpajaiset, kirjamyyntiä, joulukortteja ja erilaisia pieniä lahjoja ja joulukoristeita ostettavaksi pukinkonttiin. Paikalla myös Joulupukki ja Morris-tanssiesitys. Mikael Agricolan kirkko (Tehtaankatu 23) klo 12–15.30. Vapaa pääsy.Myynnissä makeita ja suolaisia leivonnaisia, käsitöitä ja joulukukkia. Ohlemassa lisäksi arpajaiset, tongintaa ja säbäkisa. Grilli ja kahvila palvelevat. Hertsikan ala-asteen koulu (Ahmatie 1) klo 10–13. Vapaa pääsy.Myytävänä laajasalolaisten kädentaitajien tekemiä neuleita, koruja, koriste-esineitä, kortteja sekä herkkuja joulupöytään. Kahvila. Ylistalo (Muurahaisenpolku 4) klo 10–15. Vapaa pääsy.Myynnissä leipää, käsitöitä, keramiikkaa, joulukortteja ja arpoja. Lisäksi kirppispöytä. Klo 12 Laulua naistenkuoro Vox Femina. Keittolounas. Kristuskyrkan (Apollonkatu 5) klo 11–14. Vapaa pääsy.Myyjäisissä on tarjolla karjalanpiirakoita, kakkuja ja muita herkkuja, käsitöitä, kirpputori, lista-ja pika-arpoja sekä kahvio. Laakavuoren koulu (Jänkäpolku 1) klo 10–14. Vapaa pääsy.Myynnissä koruja, käsitöitä ja joulukortteja. Kahviossa keittoa, vohveleita, leivonnaisia ja piirakoita. Pitäjänmäen kirkko (Turkismiehenkuja 4) klo 11–13. Vapaa pääsy.Myytävänä kangaspuissa kudottuja tekstiilejä, mm. mattoja, pöytä- ja pyyheliinoja, poppanaliinoja, matkahuopia, huiveja, vakoraanuja ja kuultokudoksia. Myynnissä myös mm. kansallispukukankaita, joulukoristeita ja muitakin käsitöitä. Kahvio. Lista- ja pika-arpoja. Oulunkylän kutomakerho (Teinintie 8 B, 2.krs) klo 11–15. Vapaa pääsy.Rannikon sisarten joulumyyjäisissä mm. käsitöitä, suolaisia ja makeita herkkuja, Viaporin sinappia ja Upinniemen sotilaskodin leipomon saaristolaisleipiä. Kahviossa riisipuuroa väskynäsopalla, munkkikahvit, lohileipiä. Jouluista musiikkia esittää Kristian Meurman. Helsingin tuomiokirkon krypta (Kirkkokatu 18) klo 11–13. Vapaa pääsy.Perinteisien räsymattojen myyjäisistä kangaspuissa kudotut matot kotiin tai mökille. Myynnissä myös huopia, pieniä sisustustuotteita, villasukkia ja lapasia. Kahvila avoinna. Kankurila (Luhtimäki 2, Vantaa) klo 11–15. Vapaa pääsy.Tarjolla on käsitöitä, leivonnaisia ja herkkulahjoja mm. villasukkia, koruja, joulukortteja, saaristolaisleipää, havukransseja, piparkakun tuoksua ja pikkujoulukuusia ja paljon muuta. Paikalla on yli 30 myyjää. Pihalla myynnissä lettuja ja kahviossa joulutorttuja glögin kera. Joulupukki vierailee markkinoilla klo 13–14. Lapsille askartelupiste. Klo 14.30 Övre Nybackan historiasta kertova opastus. Vantaa-Seura järjestää. Kotiseututalo Övre Nybacka (Nybackankuja 4, Vantaa) klo 12–16. Vapaa pääsy.Myynnissä leivonnaisia, käsitöitä ja kaikkea muuta jouluun. Lisäksi arpajaiset. Tuotto Käpyrinne ry:n asukkaiden hyväksi. Käpyrinteen palvelutalo (Ilmattarentie 2) klo 12–14. Vapaa pääsy.Kahvila Marrasmarkkinat, kakkuja ja leivonnaisia, itse tehtyjä karjalanpiirakoita, tiramisua ja sinappia, kransseja, leikkuulautoja, Tapiola t-paitoja ja -kangaskasseja, käsitöitä, urheiluvälinekirppis sekä kirja- ja pelikirppis. Tapiolan koulu ja lukion vanhempainyhdistys järjestävät. Kulku ovista D ja F. Tapiolan koulu (Opintie 1, Espoo) klo 10–14. Vapaa pääsy.Myynnissä käsitöitä, leivonnaisia ja joulukortteja. Kirpputorilta teatterin tavaraa. Teatteri Mesta (Kievarintie 17, Tuusula) klo 11–15. Vapaa pääsy.Yli 70 suomalaisyrityksen jouluinen kimppakauppa. Valikoimassa mm. joulukoristeita ja -kortteja, leluja, herkkuja, kynttilöitä, kirjoja, koruja ja piendesignia. Kauppakeskus Forumin katutaso (Mannerheimintie 20). Avoinna klo ma–pe, la klo 10–19 ja su 12–18. Vapaa pääsy.Myynnissä on joulukoristeita, edullisia joululahjoja koira- ja kissakavereillesi sekä muita joulutuotteita. Stoa, aula (Turunlinnantie 1) klo 10.30–14. Vapaa pääsy.Virolaisen kulttuurin festivaali Martin markkinat tuo palan Viroa Helsinkiin. Koko perheen tapahtuma sisältää ruokaa, käsityötä, designia, kirjallisuutta, musiikkia, tanssia, elokuvaa, lastenkulttuuria ja matkailua. Kaapelitehdas (Tallberginkatu 1) klo 10–17. Vapaa pääsy.50 designyritystä ja muotoilijaa tuotteineen, WeeGeen museoissa iloista ohjelmaa ja musiikista vastaa We Jazz -dj:t. Näyttelykeskus WeeGee ja Helsinki Design Week järjestävät. WeeGee-talo (Ahertajantie 5, Espoo) klo 11–17. Vapaa pääsy.Tapahtumassa pääsee tutustumaan helsinkiläisten kivijalkaliikkeiden muotoilutarjontaan. Esillä on suomalaista designia ja muotia, keramiikkaa, vintagea, artesaanisuklaata, hemmottelulahjakortteja sekä koruja ja taidetta. Designmuseo järjestää työpajan perheille ja lapsille. Vanha ylioppilastalo, juhlasali (Mannerheimintie 3) klo 10–18. Vapaa pääsy.Jouluisissa käsityömyyjäisissä paikalla kolmisenkymmentä myyjää, kahvio joulupuuroineen ja arpajaiset. Oulunkylän nuorisotalo (Kylänvanhimmantie 25) klo 10–15. Vapaa pääsy.Myytävänä laajasalolaisten kädentaitajien tekemiä neuleita, koruja, koriste-esineitä, kortteja sekä herkkuja joulupöytään. Kahvila. Ylistalo (Muurahaisenpolku 4) klo 10–15. Vapaa pääsy.Perinteiset joulumarkkinat Vuosaaressa. Markkinoilla sekä torikauppiaita että kirpputori. Lions Club Soihdut järjestää. Mosaiikkitori (Mosaiikkitori 1) klo 10–15. Vapaa pääsy. Tuotto hyväntekeväisyyteen Vuosaaren alueella.Tarjolla mm. jouluhalkoja, konjakkisinappia, sipulikeittoa ja muita jouluherkkuja, sekä käsitöitä, lahjatavaraa ja lasten arpajaiset sekä joululounas. Helsingin ranskalais-suomalainen koulu (Raumantie 4) klo 12–15. Vapaa pääsy.Joulukahvila, käsitöitä, piparkakkutaloja, pipareita, leivonnaisia, musiikkia, joulukalentereita, joulukoristeita, hilloja, arpajaiset, joulukortteja ja leluja. Kulosaaren yhteiskoulu (Ståhlberginkuja 1) klo 12–15. Vapaa pääsy.Myynnissä mm. kakkuja, leivonnaisia, sinappia, paholaisenhilloa, kurpitsa-sitruuna-inkiväärihilloa, glögihyytelöä, kuivattuja sieniä, villasukkia, käsitöitä ym. Lapsille jouluista askartelua. Laaksolahtitalo (Ylänkötie 16, Espoo) klo 11–14. Vapaa pääsy.Kierroksella kuullaan Lapinlahden alueen, sairaalan ja psykiatrisen hoidon historiasta. Lapinlahden Lähde, Kahvila Lähde (Lapinlahdenpolku 8) klo 14. Liput 12 e.Haagan Marttojen perinteiset joulumyyjäiset. Myynnissä leivonnaisia, käsitöitä, jouluun liittyviä ruokia, arpoja sekä buffetissa joulupuuroa rusinakeiton kera. Leevin palvelutalo (Ilkantie 19) klo 11–13. Vapaa pääsy.Myynnissä runsas valikoima käsitöitä ja leivonnaisia. Arpajaiset sekä aikuisille että lapsille, jokainen lapsen arpa voittaa. Kahvio herkkuineen. Maksu käteisellä. Rekolan koulu (Rekolantie 67, Vantaa) klo 12–15. Vapaa pääsy.Perinteisien räsymattojen myyjäisistä kangaspuissa kudotut matot kotiin tai mökille. Myynnissä myös huopia, pieniä sisustustuotteita, villasukkia ja lapasia. Kahvila avoinna. Kankurila (Luhtimäki 2, Vantaa) klo 11–15. Vapaa pääsy.Buffetti, arpajaiset ja kirpputori. Myynnissä rahkapiirakoita, kaalipiirakoita ja hapankaalia (käteisellä). Hoivakoti Helena (Hämeentie 55) klo 13. Vapaa pääsy.Yli 70 suomalaisyrityksen jouluinen kimppakauppa. Valikoimassa mm. joulukoristeita ja -kortteja, leluja, herkkuja, kynttilöitä, kirjoja, koruja ja piendesignia. Kauppakeskus Forumin katutaso (Mannerheimintie 20). Avoinna klo ma–pe, la klo 10–19 ja su 12–18. Vapaa pääsy.