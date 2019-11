Helsingissä suunnitellaan suurta suojateiden uudistusta: Lisää hidasteita ja liikennevaloja, osa valottomista suojateistä rouhitaan pois kokonaan

Kaupunki

Helsingissä suunnitellaan suurta suojateiden uudistusta: Lisää hidasteita ja liikennevaloja, osa valottomista

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käpylään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Raportissa

Syksyllä

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006260140.html

Suojatiejärjestelyjen