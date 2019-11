Kaupunki

Selvitys: Vantaan ratikka kasvattaisi kuntaverotuloja, kun kaupunkiin muuttaisi varakkaampaa väkeä

Vantaalle

Kuntataloudellisessa

Rakentamisesta

Valtuusto

kaavailluista raitioteistä on valmistunut kuntataloudellinen arvio.HS:n haltuunsa saamassa asiakirjassa arvioidaan raitiotien rakentamisen aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia, jotka kohdistuisivat Vantaan kaupungille.Selvityksessä arvioidaan raitiotien infrainvestoinnista ja liikennöintikustannuksista, raitiotien mahdollistamasta uudesta maankäytöstä ja lisääntyneen joukkoliikennematkustuksen tuottamista lipputuloista aiheutuvia vaikutuksia.”Kuntataloudellinen arviointi perustuu tässä suunnitteluvaiheessa vielä hyvin epävarmoille lähtötiedoille”, selvityksessä mainitaan.Hankkeen edetessä arvioita on mahdollista päivittää ja tarkentaa.arviossa raitioteitä verrataan vaihtoehtoiseen sähköbussiratkaisuun.Raitiotien rakentamisen arvioidaan nostavan maan arvoa vaikutusalueella. Asuinakentamisen uskotaan kasvavan ratikan alueella noin 30 prosentilla sähköbussiratkaisuun nähden. Toimitilarakentamisen arvioidaan lisääntyvän noin 15 prosentilla.Vantaan ratikan kiinteistötaloudelliseksi hyödyksi arvioidaan yhteensä 200 miljoonaa euroa.Selvityksessä todetaan, että uusien asuinalueiden tulotaso ja verotulokertymä ovat korkeampia kuin vastaavalla sijainnilla olevilla muutoin samantyyppisillä alueilla. Tällä lähtöoletuksella asuin- ja toimitilarakentaminen tuottaa kaupungille 40 vuoden tarkastelujaksolla yhteensä noin 45 miljoonan euron tuoton.Kuntaverokertymän uskotaan siis kasvavan, kun ratikan vuoksi alueelle muuttaa varakkaampaa väkeä.”On perusteltua olettaa, että tulotaso ja verotulokertymä ovat uusilla alueilla korkeampia kuin vastaavalla sijainnilla olevilla muutoin saman-tyyppisillä alueilla”, arviossa todetaan.palautuvien kunnallisverojen johtuu raitiotien rakentamisen työllisyysvaikutuksista.Raitiotien rakentaminen ja siihen sidonnainen asuinrakentaminen arvioidaan kustannuksiltaan merkittäviksi hankkeiksi ja niiden työllistävää vaikutusta pidetään suurena.Vantaalle kohdistuva viitteellinen kunnallisverotulo ratikan rakentamisesta olisi noin 5 miljoonaa euroa ja raitiotiehen sidonnaisesta talonrakentamisesta noin 30 miljoonaa euroa.Vantaalle infrainvestoinnista, hallinto- ja ylläpitokustannuksista, liikennöintikustannuksista ja lipputulojen muutoksesta aiheutuvat kulut ovat 40 vuoden aikana arviolta noin 345 miljoonaa euroa.päättänee pikaraitiotien jatkosta joulukuussa.Vuoden 2020 budjettikirjassa on 1,5 miljoonan euron määrärahavaraus, jonka ehtona on, että hanke hyväksytään valtion ja seudun kuntien neuvottelemaan maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukseen (mal).Pikaraitiotien suunnittelukulut on arvioitu kokonaisuudessaan noin 20 miljoonaksi euroksi kolmen vuoden aikana. Jos hanke hyväksytään mal-listalle, valtio osallistunee suunnitteluun ja rakentamiseen noin kolmanneksella.Raitiotieinvestointi on yhteensä 390 miljoonan euron arvoinen ja raitiotien rakentaminen kestäisi viisivuotta.