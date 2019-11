Selvitys: Raitiotien rakentaminen imisi Helsingin pienituloisia ihmisiä Vantaalle, eikä se välttämättä ole Vantaan etu

Kaupunki

raitiovaunu Vantaalle lisää varakasta väkeä vai pienempituloisia nuoria aikuisia?Vantaan raitiovaunusuunnitelmat ovat tällä hetkellä siinä pisteessä, että niiden kuntataloudellisia vaikutuksia arvioidaan.HS kertoi maanantaina konsulttiyhtiö WSP:n tekemästä kuntataloudellisesta arvioinnista.Myöhemmin samana päivänä HS sai myös toisen raitiotieinvestointia puntaroivan vaikutusarvion. Sen on tehnyt konsulttiyhtiö Perlacon.vaikutuksesta Vantaalle muuttavien asukkaiden talousvaikutus ei selvitysten perusteella ole yksiselitteinen.WSP arvioi, että raitiotie houkuttelisi Vantaalle ihmisiä, joiden vaikutus kaupungin talouteen voisi olla noin 45 miljoonan euron arvosta positiivinen tai pahimmillaan 101 miljoonan euron arvosta negatiivinen. Vaihtelu johtuu siitä, minkälaisessa sosioekonomisessa asemassa olevia ihmisiä kaupunkiin oletetaan muuttavan.WSP:n mukaan uusille alueille muuttaa Vantaalla yleisesti ottaen parempituloisia ihmisiä kuin vanhoille alueille. Sen vuoksi muuttajien voitaisiin arvioida vaikuttavan positiivisesti kaupungin tulovirtaan.Perlacon suhtautuu asiaan skeptisemmin.Yritys perustaa laskelmansa Vantaalle vuosien 2015 ja 2017 välillä tulleeseen muuttoliikkeeseen, ja toisaalta Vantaan nykyiseen asukaspohjaan. Näillä lähtöoletuksilla tehdyn arvion mukaan noin 10 000 uutta asukasta tarkoittaisivat kaupungille 40 vuoden aikajänteellä 43–190 miljoonan euron menoja.Suurempi menosumma on laskettu sillä taustaoletuksella, että raitiovaunulinjan mukana Vantaalle muuttaisi sosioekonomiselta asemaltaan samanlaisia ihmisiä kuin Vantaalle yleisesti ottaen muuttaa nyt. Menojen suuruus johtuu siitä, että että suuri osa Vantaalle nyt muuttavista ihmisistä on helsinkiläisiä nuoria tai opiskelijoita, jotka kuluttavat kunnan palveluita mutta eivät välttämättä maksa merkittävästi veroja.190 miljoonan euron menot olisivat niin suuret, ettei niitä kurottaisi umpeen edes rakentamisen mukanaan tuomilla kunnallisveroilla ja ratikan ääreensä houkuttelemien yritysten yhteisöverotuloilla.Raitiotieinvestointia ei kuitenkaan voi vielä julistaa kannattamattomaksi tältä pohjalta, koska se toisi mukanaan myös esimerkiksi kiinteistöjen arvonnousua.Arviot kuvaavat kuitenkin hyvin sitä, ettei muuttovoitto välttämättä ole kaupungille yksiselitteisesti kannattava asia.ratikkaratkaisun kuntataloudellista kannattavuutta peranneiden selvityksien lähtötiedot ja laskelmien kohteet ovat keskenään erilaisia.Ensimmäisessä selvityksessä tarkasteltiin ratikkahankkeen kiinteistötaloudellisia vaikutuksia, rakentamisesta palautuvia verotuloja, uusien asukkaiden ja työpaikkojen vaikutusta, infrainvestointia sekä HSL:n kuntaosuuksia. Ratikan kustannuksia verrattiin selvityksessä sähköbussiratkaisuun.Toisessa selvityksessä tarkastelun kohteena olivat rakentamisaikainen tulovero, uusien asukkaiden nettokustannukset sekä uusien työpaikkojen tuomat yhteisöverot.kaupunginvaltuusto päättänee pikaraitiotien jatkosta joulukuussa.Suunniteltu linja ulottuisi Helsinki-Vantaan lentoasemalta kauppakeskus Jumbon kautta Tikkurilaan, Hakunilaan ja Länsimäkeen. Helsinki puolestaan suunnittelee yhteyttä Vantaan rajalta Mellunmäen metroasemalleVuoden 2020 budjettikirjassa on 1,5 miljoonan euron määrärahavaraus, jonka ehtona on, että hanke hyväksytään valtion ja seudun kuntien neuvottelemaan maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukseen (mal).Pikaraitiotien suunnittelukulut on arvioitu kokonaisuudessaan noin 20 miljoonaksi euroksi kolmen vuoden aikana. Jos hanke hyväksytään mal-listalle, valtio osallistunee suunnitteluun ja rakentamiseen noin kolmanneksella.Raitiotieinvestointi on yhteensä 390 miljoonan euron arvoinen, ja raitiotien rakentaminen kestäisi viisi vuotta.