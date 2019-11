Harvinainen rikostuomio: Lippalakkiaan varjellut pyöräilijä ajeli katse maassa ja teloi naisen sairaalakuntoon Hakaniemessä

Kaupunki

Harvinainen rikostuomio: Lippalakkiaan varjellut pyöräilijä ajeli katse maassa ja teloi naisen sairaalakuntoon

hovioikeus piti torstaina päätöksellään voimassa käräjäoikeuden tuomion rikostapauksesta, joka on monilla tavoin omalaatuinen.Kyse on Hakaniemessä tapahtuneesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta, jossa sekä syyllinen että uhri olivat polkupyöräilijöitä. Yleisempää on, että tuomioistuimeen asti edenneissä liikenneturvallisuuden vaarantamisissa ja törkeissä liikenneturvallisuuden vaarantamisissa syytetyn penkillä on moottoriajoneuvon kuljettaja.sattui Pitkänsillan kupeessa, John Stenbergin rannassa elokuussa 2017. Vuonna 1946 syntynyt miespyöräilijä törmäsi niin ikään polkupyörällä liikenteessä olleeseen naiseen, joka sai onnettomuudessa monenlaisia vammoja.Naisen nenä ja vasemman käden keskisormi murtuivat törmäyksessä. Lisäksi hänen silmäkulmansa ylle tuli neljän senttimetrin pituinen haava. Vammat vaativat sairaalahoitoa.”Päivä tapahtuman jälkeen [naisen] silmissä alkoi näkyä salamoita, minkä syyksi selvisi verkkokalvon irtoaminen silmästä”, uhri kertoi tuomiopapereiden mukaan oikeudessa.mukaan kolarin aiheutti holtittomasti pyöräillyt mies.”[Mies] on ajanut polkupyörällä John Stenbergin rannassa katse maahan suunnattuna ja pyörällään pyörätien puolelta toiselle kiemurrellen”, syyttäjä kuvaili.Keskustan suunnasta yli Pitkänsillan pyöräillyt ja oikean suuntaan John Stenbergin rantaan kääntynyt nainen ehti kertomansa mukaan soittaa ennen törmäystä kelloa ja huutaneensa varoituksen. Vastakkaisesta suunnasta lähestynyt mies ei kuitenkaan varoituksiin reagoinut.Onnettomuuden aiheuttajaksi syytetty mies kertoi sen sijaan oikeudessa, ettei mitään varoitushuutoja ollut.”Asianomistaja ei kyennyt hallitsemaan tilanteessa pyöräänsä ja huusi kauhuissaan. – – Asianomistaja ei jarruttanut lainkaan ja hänen ajonopeutensa oli liian kova”, syytetty sanoi.Itseään mies kuvaili kokeneeksi pyöräilijäksi. Vielä esitutkinnassa mies piti mahdollisena, että hän on katsonut alaspäin törmäystilanteessa. Oikeudessa hän kuitenkin muisti tilanteen toisin ja kiisti katseensa olleen juuri tuolloin asfalttiin suunnattuna.Mies kuitenkin myönsi ajaneensa ennen kolaria epätavallisessa pyöräilyasennossa.”[Miehellä] oli päässään lippalakki ja hän ajoi pää hieman alaspäin painettuna, jotta lippalakki ei lentäisi hänen päästään”, puolustus perusteli oikeusasiakirjojen mukaan.Eteenpäin näkemiseen pään asento ei kuitenkaan syytetyn mielestä vaikuttanut.kirjallisena todisteena olleesta valokuvaliitteestä ilmeni oikeudessa, että pyöräilijöiden törmäys tapahtui tasaisella ja suoralla tiellä. Sää oli tapahtumahetkellä hyvä.Käräjäoikeus katsoi syyttäjän tavoin, että törmäyksen aiheutti mies. Keskeinen perustelu oli se, että kolari tapahtui miehen kulkusuunnasta katsottuna huomattavan paljon vasemmalla.”Osoittaa selkeästi, että [mies] on ajautunut pois omalta ajokaistaltaan.”Syytetyn oikeudessa antama kertomus myös poikkesi osin hänen esitutkintakertomuksestaan. Käräjäoikeus siis piti naisen versiota tapahtumista uskottavampana.Myös oikeudessa kuultu sivullinen todistaja arvioi törmäyksen johtuneen siitä, että mies ajautui pyörineen naisen ajokaistalle. Todistaja myös kertoi kuulleensa ”varo, varo” -huudon.vaarantamiseen ja vammantuottamukseen syyllistynyt mies sai 35 päiväsakon rangaistuksen. Hänen tuloillaan maksettavaa kertyy 210 euroa.Lisäksi hänen pitää maksaa lähes 4 000 euroa kipu- ja vahinkokorvauksia sekä noin 3 200 euroa uhrin oikeudenkäyntikuluista.Hovioikeus päätti torstaina olla myöntämättä jatkokäsittelylupaa asiassa. Käräjäoikeuden ratkaisu jäi näin ollen voimaan.