Kaupunki

Pääkaupunkiseudulla runsaasti joulumyyjäisiä lauantaina

Myyjäispöydissä joululeivonnaisia, lahjaideoita, käsitöitä, joulukoristeita ja -kortteja ja arpajaisia. Kahvio sekä pihagrillistä makkaraa ja mehua klo 11–13. Lapsille toimintapisteitä luokissa. Töölön ala-aste (Töölönkatu 41–45) klo 10–13.Tapiolan seurakunnan toimintapiirien, partiolaisten ja yhteistyökumppaneiden yhteiset myyjäiset. Seurakuntasalissa on myynnissä herkkuja, kirkon käytävillä myydään käsitöitä. Tapiolan kirkko (Kirkkopolku 6, Espoo) klo 10–13.Myynnissä mm. sadonkorjuutuotteita, käsitöitä, joululeivonnaisia ja koristeita. Annalan ponit mukana. Annalan puutarha (Hämeentie 154) klo 11–15.Myytävänä jouluherkkuja mm. perinteisiä kahvikakkuja, lihapullia, englantilaisia hedelmäkakkuja sekä suolaisia piiraita, leluja, kirjoja, kirpputori ja arpajaiset. Kahvila. Oppilaat esittävät tilaisuudessa joululauluja. Englantilainen koulu (Mäntytie 14) klo 13–16.Yksilöllisiä käsitöitä pukinkonttiin, kahviossa riisipuuroa ja leivonnaisia. Arpajaiset Albergan kartano, holvikellari (Sokerilinnantie 7, Espoo) klo 11–15.Tarjolla rajakarjalaisia levonnaisia, perinnekäsitöitä, arpajaisia, kahvio ynnä muuta mukavaa! Karjalatalo (Käpylänkuja 1) klo 10.Myyjäisissä mm. joulupuuroa, käsitöitä, leivonnaisia, mehiläisvahakynttilöitä ja koruja. Luther-kirkko (Fredrikinkatu 42) klo 11–15.Myynnissä keramiikkaa, kodintekstiileitä ja lasitöitä. Keramiikkatyöhuone Pot Viapori (Suomenlinna B 45, Suomenlinna B 45) klo 12–16.Markkinoilta löytyy käsityöalan ammattilaisten tuotteita ja tuoreita kahvilan antimia. Kaurilan sauna (Heikinniementie 9) klo 12–18.Paikalla yli 60 myyjää kahdessa salissa. Kulttuuritehdas Korjaamo, Vaunusali ja kulmasali (Töölönkatu 51 B) klo 11–17.Myynnissä mm. partiolaisten adventtikalentereita, leivonnaisia ja partiolaisryhmien tekemiä jouluaiheisia tuotteita sekä arpajaiset. Lounaskahvila. Mikael Agricolan kirkko (Tehtaankatu 23) klo 10–13.Kahvio, joululeivonnaisia, hot dogeja. Piparkakkutalojen huutokauppa klo 11, ongintaa ja arpajaiset. Lehtisaaren päiväkoti ja koulu (Papinpöydänkuja 10) klo 10–13.Ohjelmassa joulupuuro, buffetti, jouluherkkujen myyntiä, poniratsastusta, jouluonnenpyörä. Paikalla myös joulupukki. Lähderannan koulu (Lähdesuoni 4, Espoo) klo 12–14.Luokkien pöydissä käsitöitä, leivonnaisia ja arpajaisia. Kahvio, riisipuuroa, musiikkia ja tonttuleikkejä. Marjatta-koulu (Poutuntie 12) klo 11–13.Mm. Kiondo-koreja sekä käsin veistettyjä ja maalattuja joulukoristeita. Mifuko Outlet (Hämeentie 130A) klo 12–17.Myynnissä käsitöitä, leipomuksia, joulutavaraa, kirpputoritavaraa sekä kahvio. Myynnissä myös lemmikkieläintarvikkeita, erityisesti kissojen leluja, joista tuotto ohjataan eläinsuojelutyön hyväksi. Pohjois-Espoon Eläkkeensaajat ry. järjestää. Ruskatalo (Ruskaniitty 4, Espoo) klo 11–14.Myytävänä joulutavaraa, kortteja ja koristeita, kahvia ja teetä sekä vaatteita, neuleita ja koruja. Lisäksi kirpputori ja aineettomia lahjoja. Kämp Gallerian pohjakerros (Pohjoisesplanadi 33) klo 10–18. Tuotolla ammatteja kehitysmaiden naisille.Myynnissä joulukoristeita, lahjatavaroita ja käsitöitä. Paikalla on noin 30 kauppiasta. Hvitträsk (Hvitträskintie 166, Kirkkonummi) klo 11–17.Myytävänä jouluisia leivonnaisia, koristeita, käsitöitä ym. Arpajaiset ja kahvilasta torttukahvit ja glögiä. Lammaspolun kerhohuoneisto (Lammaspolku 1, Vantaa) klo 12–14.Tarjolla on mm. perinteisiä saksalaisia herkkuja, joulukoristeita ja -seppeleitä, koruja, lasiesineitä, käsityötuotteita, kynttilöitä, kirpputori ja arpajaiset. Perheen nuorimmille on tarjolla askartelua ja piparinkoristelua. Saksalainen koulu (Malminkatu 14) klo 11–16.Tikkurilan joulumarkkinat vanhalla Peltolantorilla klo 9–16. Napapiirin joulupukki vierailee klo 11–14. Käsityöjoulubasaari (Kielotie 11, Terveysaseman lasikattoaula) ja Tikkuraitilla joulukauppiaita tuotteineen klo 9–17.Myynnissä laadukkaita joulunajan lahjavinkkejä; käsitöitä, vaatetta, koruja ja jouluherkkuja, esim käsintehdyt piparit ja kakut, makeiset. Lämmintä glögiä ja kahvia sekä makeaa ja suolaista syötävää. Kolmensepänaukio ma–pe klo 10–19, la 10–18, su 12–18.Joulumyynnissä mm. joulu- ja pakettikortteja, aineettomia UNICEF-lahjoja, kalentereita, Anna ja Toivo -nukkeja sekä muita vapaaehtoisten tekemiä käsitöitä. Tuotto maailman lasten hyväksi. Arkisin 11–19, la 10–17, su 13–17. Kampin keskus, 2. krs (Urho Kekkosen katu 1) klo 11–17. Vapaa pääsy.Valikoimassa mm. joulun herkkuja ja koristeita, koruja, asusteita, piendesignia, paperituotteita, kirjoja ja lasten leluja. Yli 50 yrityksen kimppakauppa Kämp Gardenin (Pohjoisesplanadi 33) keskiaukiolla. Avoinna ma–pe klo 11–19, la klo 10–17, su klo 12–16.Yli 70 suomalaisyrityksen jouluinen kimppakauppa. Valikoimassa mm. joulukoristeita ja -kortteja, leluja, herkkuja, kynttilöitä, kirjoja, koruja ja piendesignia. Kauppakeskus Forumin katutaso (Mannerheimintie 20). Avoinna klo ma–pe, la klo 10–19 ja su 12–18.