Helsingistä lähtevien I- ja K-lähijunien lähtöjä on peruttu henkilövahingon vuoksi, myös muulle junaliikenteelle aiheutuu viivästyksiä

on Helsingin seudulla lauantaina viivästyksiä. Helsingistä lähtevien I- ja K-lähijunien lähtöjä on peruttu liikenteen ruuhkautumisen välttämiseksi, kertoivat muun muassa VR ja Helsingin seudun liikenne HSL sivuillaan iltapäivällä.Rataliikennekeskuksen tiedotteen mukaan pääradan junaliikenteessä on myöhästymisiä kello 17 saakka. Tilanne vaikuttaa lähiliikenteen lisäksi myös kaukoliikenteen juniin ja esimerkiksi Helsingistä Pietariin kulkeviin Allegro-juniin. Joissakin kaukoliikenteen junissa voi olla parinkin tunnin viivästyksiä.Lähijunista tilanne vaikuttaa I- ja K-lähijunien lisäksi P-, R- ja Z-lähijuniin, kertoo Rataliikennekeskus.Rataliikennekeskuksen tilannekeskuksesta kerrotaan, että neljästä raiteesta käytössä on ollut vain yksi.Viivästyksen syyksi on kerrottu Tapanilassa tapahtunut henkilövahinko.