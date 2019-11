Kaupunki

Helsingistä lähtevät I- ja K-lähijunat on peruttu henkilövahingon vuoksi

Lähijunaliikenteessä on viivästyksiä. Helsingistä lähtevät I- ja K-junat on peruttu liikenteen ruuhkautumisen välttämiseksi, kertoi VR sivuillaan iltapäivällä kello 15:n jälkeen. P-junat kuitenkin liikennöivät VR:n mukaan normaalisti.



Helsingin seudun liikenteen HSL:n sivujen mukaan viivästykset vaikuttavat liikenteeseen kello 15–16. Junien perumisten lisäksi osa vuoroista voi olla lauantaina myös myöhässä. Henkilövahingon tapahtumapaikka on HSL:n sivujen mukaan Tapanila.