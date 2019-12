Helsinkiläisen uimahallin invavessa ruuhkautui rukoilijoista, uimahalli päätyi kyseenalaiseen kieltoon: ”Se oli huonosti ilmaistu”

Kaupunki

Helsinkiläisen uimahallin invavessa ruuhkautui rukoilijoista, uimahalli päätyi kyseenalaiseen kieltoon: ”Se ol

Helsingissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskustelua

https://twitter.com/Lukree/status/1201213939335471105

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy