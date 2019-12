Kaupunki

Oodiin rakennettiin vauvoille hengenvaarallinen aita

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Parvella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oodissa

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006099632.html