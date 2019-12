Kaupunki

Pääkaupunkiseudun junaliikenne sekaisin – ”Pyydämme matkustajia varautumaan merkittäviin viivästyksiin”

junaliikenne meni maanantaina iltapäiväruuhkan aikaan sekaisin, koska tekninen vika pysäytti junat Keravan kohdalla.Rataliikennekeskuksen mukaan vika on liikenteenohjausjärjestelmässä. Se vaikuttaa kaikkeen Keravan kautta kulkevaan junaliikenteeseen eli pääradan kaukojuniin sekä R-, Z- ja K-juniin.K-junat kääntyvät takaisin Helsinkiä kohti Korsossa. Helsinkiin päin kulkevia lähijunavuoroja on myös peruttu kokonaan.Muutaman kaukojunan kohdalla myöhästymisten arvioidaan olevan jo yli tunnin luokkaa.tiedottaa, että junia päästään tällä hetkellä ajamaan Keravan ohi vain yhtä raidetta pitkin.”Helsingin ja Lahden välillä junaliikenne on edelleen pysähdyksissä. Pyydämme matkustajia varautumaan merkittäviin viivästyksiin. Lisätietoja tilanteesta sitä mukaa, kun sitä saadaan”, VR tiedottaa.Vian tarkkaa paikkaa etsitään parhaillaan. Siksi vielä ei tiedetä tarkasti, kauanko korjaaminen kestää.Uutinen päivittyy.