Kaupunki

Tältä näyttää Helsingin Koivusaareen suunniteltu täysin uudenlainen Ikea: Ensimmäiset havainnekuvat julki

Havainnekuvat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tarkoituksena

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006213001.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy