Lumppukeräys aiheutti jätevyöryn Helsingin seudulla: Kontteihin kertyi yli 7 000 kiloa vanhoja tekstiilejä, mutta puolet niistä on käyttökelvottomia

Kaupunki

Lumppukeräys aiheutti jätevyöryn Helsingin seudulla: Kontteihin kertyi yli 7 000 kiloa vanhoja tekstiilejä, mu

Pääkaupunkiseudulla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HSY

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy