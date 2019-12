Kaupunki

Helsingin neljäsluokkalaiset tanssivat pormestari Jan Vapaavuoren vastaanotolla – suora lähetys käynnissä

koulujen neljäsluokkalaiset osallistuvat keskiviikkona perinteiselle pormestarin itsenäisyysjuhlaan.Finlandia-talolle kutsutut koululaiset tanssivat juhlavissa asuissa perinteisiä ja myös uudempia tansseja. Päivän pääartisti on vielä ennen juhlia yllätys.Kutsuttuja ovat kaikkien helsinkiläiskoulujen neljännet luokat ja opettajat. Vieraita on tänä vuonna yhteensä 6 635.Helsingin kaupungin suoraa lähetystä voi seurata tästä:pidetään kolmessa erässä: ensimmäinen juhla on kello 9.30–11.15, toinen kello 12.45–14.30 ja kolmas kello 16.00–17.45.Keskimmäiseen juhlaan tulee Tallinnan suomenkielisestä koulusta kymmenen oppilasta ja kolme opettajaa.Tanssiaiset järjestetään tänä vuonna 23. kerran.