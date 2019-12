Kaupunki

Helsingin poliisi kieltää uusnatsien Kohti vapautta -mielenosoituskulkueen

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi

poliisilaitos on päättänyt kieltää Kohti vapautta -kansanliikkeen ilmoittaman itsenäisyyspäivän mielenosoituksen.Korkein oikeus määräsi maaliskuussa Pohjoismainen vastarintaliike -nimisen (PVL) rekisteröimättömän yhdistyksen väliaikaiseen toimintakieltoon. Poliisin käsityksen mukaan PVL:n ja Kohti vapautta -liikkeen toiminnassa ovat mukana samat aktiivijäsenet.Liikkeillä on myös yhteinen visuaalinen ilme, sama aatepohja ja tavoitteet, joita ajetaan samoilla iskulauseilla, kerrotaan poliisin tiedotteessa. Yhtymäkohtia löytyy poliisin mukaan myös liikkeiden ylläpitämiltä nettisivustoilta, joissa julkaistaan samaa materiaalia.kertoo myös, että Kohti vapautta -kansanliike järjesti mielenosoituksen Helsingin keskustassa marraskuussa. Asiasta kirjattiin Keskusrikospoliisin rikosilmoitus laittoman yhdistystoiminnan harjoittamisesta. Epäillään, että PVL jatkoi toimintaansa myös verkkosivullaan. Poliisin mukaan sillä ei ole ratkaisevaa merkitystä, että PVL:n nimeä tai tunnusta ei enää käytetä.Poliisin mukaan on todennäköistä, että itsenäisyyspäiväksi ilmoitettu mielenosoitus tultaisiin järjestämään sellaisessa muodossa, että asiassa on syytä epäillä laittoman yhdistystoiminnan harjoittamista.