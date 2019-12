Kaupunki

Poliisi kielsi uusnatsien marssin itsenäisyyspäivänä: Näin harvinaiseen ratkaisuun päädyttiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

poliisi kertoi keskiviikkona kieltävänsä Kohti vapautta -kansanliikkeen ilmoittaman itsenäisyyspäivän mielenosoituksen.Poliisi kielsi mielenosoituksen, koska korkein oikeus määräsi maaliskuussa Pohjoismainen vastarintaliike -nimisen (PVL) rekisteröimättömän yhdistyksen väliaikaiseen toimintakieltoon. Poliisin käsityksen mukaan PVL:n ja Kohti vapautta -liikkeen toiminnassa ovat mukana samat aktiivijäsenet.Poliisin mukaan on todennäköistä, että itsenäisyyspäiväksi ilmoitettu mielenosoitus tultaisiin järjestämään sellaisessa muodossa, että asiassa on syytä epäillä laittoman yhdistystoiminnan harjoittamista.hovioikeus julisti Pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkautetuksi syyskuussa 2018.Perusteena lakkauttamiselle on, että PVL:n toiminta on yhdistyslaissa tarkoitetulla tavalla lain ja hyvien tapojen vastaista. Oikeus kiinnitti huomiota esimerkiksi sen juutalaisvastaisuuteen ja fasistien ihannointiin.”PVL:n toimintaan liittyy rotusyrjintää ja vihapuhetta. PVL tavoittelee kansallissosialismia käytännössä sellaisena kuin se ilmeni Hitlerin aikaisessa Saksassa sekä kyseenalaistaa holokaustin”, listasi oikeus.muistutti, että yhdistyksen lakkauttaminen edellyttää sen toimivan olennaisesti vastoin lakia tai hyviä tapoja, mutta tällaisen toiminnan on oltava jatkuvaa ja sen on ilmennettävä selvää piittaamattomuutta.Oikeuden mukaan PVL:n toiminnassa ei ole kyse sananvapauden piiriin kuuluvasta ulkomaalaispolitiikan arvostelusta. Oikeus löysi PVL:n verkkosivuilta aineistoa, jonka perusteella se päätteli, ettei PVL pidä kaikkia ihmisrotuja samanarvoisina.PVL myös vähättelee ja kyseenalaistaa holokaustia, linjasi oikeus. Lisäksi lain ja hyvien tapojen vastaista on myös PVL:n suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin, kun se haluaa kriminalisoida homoseksuaalien etujärjestöt ja kieltää homoseksuaalisen mainonnan julkisilla paikoilla.Oikeus ei uskonut PVL:n vakuutteluja siitä, että väkivalta ei kuulu sen toimintaan. PVL ei oikeuden mukaan ole sanoutunut väkivallasta irti ja tosiasiallisesti hyväksyy sen toimintaan liittyvän väkivallan. Tällainen toiminta ei nauti yhdistymisvapauden suojaa, linjattiin oikeudessa.Käräjäoikeuden ja hovioikeuden ratkaisu yhdistyksen lakkauttamisesta on historiallinen: Suomessa ei ole määrätty yhdistystä lakkautettavasti sitten 1970-luvun.lakkauttaminen on nyt korkeimman oikeuden ratkaistavana ja kaikki järjestön toiminta on kielletty oikeuden päätökseen asti, myös itsenäisyyspäivän marssi.Poliisi perusteli tiedotteessaan Kohti vapautta -liikkeen marssin kieltämistä myös sillä, että liikkeillä on yhteinen visuaalinen ilme, sama aatepohja ja tavoitteet, joita ajetaan samoilla iskulauseilla. Yhtymäkohtia löytyy poliisin mukaan myös liikkeiden ylläpitämiltä nettisivustoilta, joissa julkaistaan samaa materiaalia.-liike on kiistänyt olevansa jatkumoa Pohjoismaiselle vastarintaliikkeelle.”Osalla jäsenistöstä voi olla taustaa PVL:ssä, mutta ei kaikilla. Myöskään kaikki PVL:n jäsenet eivät ole Kohti Vapautta! -liikkeen jäseniä. Nähdäksemme edellä mainituilla yksityiskohdilla ei pitäisi olla edes kovin paljoa merkitystä, sillä tietääksemme PVL:n jäsenille ei ole määrätty kieltoa osallistua poliittiseen toimintaan. Myöskään kansallissosialismi ei ole Suomessa kriminalisoitu, joten väitteet ’laittomasta poliittisesta toiminnasta’ ovat tuulesta temmattuja”, liikkeen nettisivuilla kerrotaan.HS tieduli aikaisemmin liikkeeltä millainen rooli Kohti vapautta -liikkeellä on kansallissosialistien marssin koollekutsumisessa tai järjestämisessä itsenäisyyspäivänä.”Itsenäisyyspäivän tapahtuman järjestäjiin kuuluu väkeä useista eri järjestöistä ja henkilöitä, jotka eivät kuulu mihinkään järjestöön. Paikalla on myös perinteisesti ollut useamman järjestön tunnuksia esillä”, liike kirjoitti vastauksessaan.