Espoo ei lähde valmistelemaan pormestarimallia ennen seuraavia kuntavaaleja.

Espoo ei lähde valmistelemaan pormestari­mallia ennen seuraavia kuntavaaleja

Kunnat ovat voineet

ei lähde valmistelemaan pormestarimallia ennen seuraavia kuntavaaleja.Asian vahvisti hieman ennen Espoon valtuuston keskiviikkoista kokousta HS:lle kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Henrik Vuornos. Espoon kokoomus päätti kannastaan maanantaina.Espoon toiseksi suurin puolue vihreät on ollut jo pitkään avoimesti pormestarimallin kannalla, jossa kaupungin poliittinen johtaminen ja ammattijohtaminen erotetaan selkeästi toisistaan. Vihreät on jäänyt asian kanssa yksin.Espoo selvitytti sitä, että olisi ottanut käyttöön pormestarimalli käyttöön seuraavien kuntavaalien yhteydessä vuonna 2021.kokoomuksen päätös merkitsee sitä, että seuraavista kuntavaaleista ei tule Espoossa pormestarivaaleja.”Ensimmäinen huoli meillä oli toiminnan jatkuvuudesta. Käytännössä [malli] johtaisi siihen, että kaupungin johto vaihtuu neljän vuoden välein, ja kuntapolitiikka on kuitenkin juoksultaan sen verran hidasta, että neljä vuotta on usein liian lyhyt aika saada muutoksia aikaiseksi”, perustelee Vuornos.”Toinen huoli oli se, että nykyinen kuntalaki mahdollistaa aika vähän liikkumatilaa pormestarimalleissa ja käytännössä apulaispormestarin rooliksi jäisi olla hyväpalkkainen lautakunnan puheenjohtaja, koska apulaispormestarille ei voi kuntalain mukaan antaa esittelyoikeutta asioihin”, jatkoi Vuornos.Vuornos totesi HS:lle, että vaikka kokoomus päätyi tässä vaiheessa tähän ratkaisuun, Espoossa ”seurataan tarkasti, mitä muissa suurissa kaupungeissa tapahtuu”.Seuraavien kuntavaalien jälkeen kymmenestä suuresta kaupungista Helsinki, Turku, Tampere ja Lahti ovat pormestarivetoisia, kuudessa muussa on kaupunginjohtaja.”Uskon, että ensi valtuustokauden jälkeen meillä on laajemmin kokemuksia siitä, mitä pormestarimalli tarkoittaa. Totta kai pitää seurata, mihin trendit on viemässä, mutta tässä vaiheessa ei nähdä, että meillä on kiirettä siihen”, Vuornos totesi.Pormestarimallia valmistelevan työryhmän viimeinen kokous on sovittu pidettäväksi 16.12., mutta kokoomuksen kanta käytännössä sinetöi asian.”Näinä turbulentteina aikoina Espoolla ei ole varaa sellaiseen kehitykseen, joka Helsingin johtamisessa on vallalla. On vaara, että pormestari alkaa toimia omavaltaisesti, unohtaa muiden kuuntelemisen ja uskoo omaavansa kaiken viisauden omassa päässään. Sellainen ei ole suomalaisen demokratian mukaista”, kommentoi asiaa Sdp:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Markku Sistonen.valita pormestarin kaupunginjohtajan sijaan vuodesta 2006 lähtien. Näin ovat toimineet vain harvat kunnat. Ensimmäisenä Suomessa mallin otti käyttöön Tampere, jossa malli on ollut käytössä 13 vuotta.Kunnalla on siis mahdollisuus valita kahden erilaisen johtajamallin välillä. Kunnanjohtaja on kuntaan virkasuhteessa. Pormestari taas on kunnan päätoiminen luottamushenkilö, jonka valtuusto valitsee valtuustokaudeksi. Pormestari johtaa kaupunginhallitusta ja kaupungin johtoryhmää sekä toimii kaupunginjohtajan tapaan edustustehtävissä.Lahti ja Turku siirtyvät pormestarimalliin seuraavien, vuonna 2021 pidettävien kuntavaalien yhteydessä. Lahti päätti asiasta keväällä 2018, Turku teki päätöksen pormestarimalliin siirtymisestä tänä syksynä.Tampereella pormestarimalli on ollut käytössä yli kymmenen vuotta ja Helsingissä vuodesta 2017.Espoon kaupunginjohtajana vuodesta 2011 on toiminut Jukka Mäkelä.