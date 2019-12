Yhdeksänvuotias Eeva Viitala teki piparin kaksikerroksisesta turistibussista – HS:n perinteinen piparikilpailu jatkuu vielä melkein viikon

Kaupunki

Yhdeksänvuotias Eeva Viitala teki piparin kaksikerroksisesta turistibussista – HS:n perinteinen piparikilpailu

Eeva Viitala osallistui yhdessä Sanna Taskisen kanssa ensimmäisenä HS:n piparikisaan.Pipari kuvaa turistikierroksia Helsingissä. Punaisen bussin pyörät ovat keksejä, etuvalot lakritsaa ja piparimatkustajat pukeutuneet iloisiin väreihin.perinteinen piparikisa on jälleen käynnissä. Kisaan voi osallistua keskiviikkoon 11. joulukuutta saakka lähettämällä valokuvan osoitteeseen hs.kaupunki@hs.fi.Teemana on vuosi 2019 pääkaupunkiseudulla. Kisaan on tullut jo esimerkiksi Postin lakkoa kuvaava pipariteos ja Lapinlahden entinen sairaala lumisateen jälkeen.Kisassa on sekä lasten että aikuisten sarja. Lapseksi lasketaan 12-vuotias tai nuorempi. Osallistua voi myös porukalla, vaikka perhe tai koululuokka yhdessä.Kummankin sarjan voittajat palkitaan kirjapalkinnolla.sitten lasten sarjan voitti Ansa Pyyryn ja Moa Luukkasen teos romanikerjäläisistä Rautatieaseman edessä. Aikuisten sarjan voittajaksi äänestettiin Marjatta Laukkasen piparikuvaelma Tarja Halosesta ja Pentti Arajärvestä siirtolapuutarhalla.