Valtiosääntöoikeuden professori uusnatsien marssin kieltämisestä: ”Mikään kokoontumisvapaus ei oikeuta tällaista toimintaa”

poliisi kielsi keskiviikkona Kohti vapautta -kansanliikkeen ilmoittaman itsenäisyyspäivän mielenosoituksen.Kielto perustuu siihen, että korkein oikeus määräsi maaliskuussa Pohjoismainen vastarintaliike -nimisen (PVL) rekisteröimättömän yhdistyksen väliaikaiseen toimintakieltoon. Poliisin käsityksen mukaan PVL:n ja Kohti vapautta -liikkeen toiminnassa ovat mukana samat aktiivijäsenet.yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen muistuttaa, että yhdistymis -ja kokoontumisvapautta voidaan ja joissain tapauksissa pitääkin rajoittaa.”Ei kokoontumisvapaus ole mikään absoluuttinen perusoikeus”, Ojanen sanoo.Julkisella vallalla on Ojasen mielestä velvollisuus ehkäistä rasistista toimintaa. Esimerkiksi viime vuonna poliisi pysäytti Kohti vapautta -marssin ja takavarikoi osallistujilta hakaristilippuja.Ojanen muistuttaa, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on todennut, että hakaristilipun esillä pitäminen on yhdenvertaisuuslain syrjintää.”Natsilippujen symbolimerkitykset ovat niin rajut, mikään kokoontumisvapaus ei oikeuta tällaista toimintaa”, Ojanen sanoo.tapahtumista vastaava ylikomisario Seppo Kujala muistuttaa, että Kohti vapautta -mielenosoituskulkueen kieltäminen on erikoistapaus.”Tiedossani ei ole yhtäkään aikaisempaa tapausta. Tämä on hyvin poikkeuksellista. Lähtökohtaisesti yhdistyksiä ei ole kielletty kokoontumasta.”Kujalan mukaan kokoontumislaki edellyttää, että poliisille on tehtävä ilmoitus mielenosoituksesta 24 tuntia ennen kokoontumista. Poliisi voi antaa kokoontumisten toteuttamisesta esimerkiksi yleistä järjestystä ja turvallisuutta koskevia määräyksiä mutta ei ennalta estää kokoontumisia.”Se on pääsääntö, joka on voimassa edelleen, Kohti vapautta -marssi on erikoistapaus. Poliisi katsoo, että liike harjoittaa samaa toimintaa kuin PVL, eikä siksi voi sallia sitä.”Itsenäisyyspäiväksi ilmoitettu mielenosoitus järjestettäisiin poliisin mukaan todennäköisesti sellaisena, että asiassa on syytä epäillä laittoman yhdistystoiminnan harjoittamista.Oikeuden peruste PVL:n toiminnan lakkauttamiselle on se, että liikkeen toiminta on yhdistyslaissa tarkoitetulla tavalla lain ja hyvien tapojen vastaista. Oikeus kiinnitti huomiota esimerkiksi sen juutalaisvastaisuuteen ja fasistien ihannointiin.uskoo, että uusia ilmoituksia kokoontumisista tulee vielä ennen itsenäisyyspäivää. Poliisin on kuitenkin vaikea arvioida etukäteen, kuka on liikkeellä missäkin tarkoituksessa.Lähtökohtana on, että mielenosoituksia saa järjestää, mutta poliisi voi tarpeen tullen keskeyttää ne, Kujala sanoo.”Kun kokoontuminen järjestetään niin, että sitä ei ennakkoon voi pitää kiellettynä yhdistystoimintana vaan normaalina kokoontumisena, silloin poliisi arvioi kokoontumisen laillisuutta paikan päällä.”Kohti vapautta -marssin kieltämisen jälkeen katupartioliike Soldiers of Odin kertoi verkkosivuillaan järjestävänsä itsenäisyyspäivänä Turvallinen Suomi takaisin -nimisen kokoontumisen.saa itsenäisyyspäivänä apuvoimia poliisilaitoksista ympäri Suomea. Kujala arvioi, että perjantaina on liikkeellä satoja poliiseja.Resursseja tarvitaan runsaasti, koska tapahtumia on samaan aikaan paljon, merkittävästi enemmän verrattuna normaaliin viikonloppuun, Kujala kertoo.”On vielä pitkä viikonloppu, joten edessä on myös tavallista viikonlopun juhlintaa. Kiirettä tulee varmasti olemaan.”Helsingissä keskeisiä mielenosoituksia ovat 612-soihtukulkue, Helsinki ilman natseja -kulkue ja ylioppilaiden soihtukulkue. Edellisinä vuosina mielenosoituksiin on osallistunut tuhansia ihmisiä.Mielenosoitusten lisäksi poliisilla on merkittävät turvajärjestelyt Presidentinlinnassa järjestettävien Linnan juhlien yhteydessä.