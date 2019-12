Kaupunki

Vuonna 1967 avattu Aleksi 13 ajautui vaikeuksiin – Saattaa sulkeutua lopullisesti ensi vuonna

Aleksi 13

Lippulaivamyymälän

-vaatekauppaketjun perinteikäs lippulaiva Helsingin Aleksanterinkadulla saattaa sulkeutua ensi vuonna. Liike avattiin vuonna 1967.Kauppaketjun omistaja Luhta-konserni käy parhaillaan vuokraneuvotteluja kiinteistön omistajan kanssa. Sopuun ei kuitenkaan ole päästy.”Syksyn aikana vuokranantajan kanssa on neuvoteltu tiiviisti tavaratalon nykyisen vuokrasopimuksen jatkosta, mutta toistaiseksi vuokranantajan kanssa ei ole syntynyt yhteisymmärrystä vuokrattavista kerroksista eikä vuokran suuruudesta”, Luhta-konserni kertoo tiedotteessaan.Aleksi 13 siirtyi Keskolta Luhta-konsernin omistukseen vuonna 2001. Ketjun liikkeiden määrä on vähentynyt huippuvuosiltaan dramaattisesti.vuokrasopimus on päättymässä vuoden 2020 lopussa. Kolmessa kerroksessa sijaitsevan Aleksi 13 -myymälän tilanne on Luhta-konsernin mukaan haasteellinen.Syksyn aikana ovat avautuneet kauppakeskus Tripla, Tapiolan Ainoa ja Helsinki Outlet Village Vantaalla. Kaikissa niissä Luhta-konsernilla on kauppatiloja.Luhdan toimitusjohtaja Vesa Luhtanen kertoo tiedotteessa, että konserni seuraa toimintaympäristön muutoksia ja jatkaa kehitystyötä Luhta Brand Storen, Aleksi 13 -ketjun TopSportin ja Your Face -myymälöiden parissa.