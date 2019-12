Kaupunki

Pitkän linjan kaupunkiaktivisti: Helsingin kasvun hillitseminen olisi koko Suomen etu

Lauri Nordberg

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Me

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nordberg

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nordbergin

on ollut kaupunkiaktivisti 1960-luvulta alkaen ja on sitä edelleen. Hän antaa melkein ensimmäiseksi käteen lentolehtisen Haagan Riistavuoritapahtumasta 9.12., jossa vastustetaan puistoon rakentamista. Hän on ollut mukana järjestelyissä.”Se on asemakaavassa puisto, mutta nyt sinne ehdotetaan kerrostaloja, joiden korkeutta ei kerrota. Suurin osa Riistavuoren puiston metsiköistä ja kallioista hävitettäisiin,” Nordberg murehtii.Nordbergin aktivismi alkoi 60-luvun lopulla, kun hän ja edesmennyt taidehistorioitsija Asko Salokorpi kutsuivat politiikkoja, arkkitehtejä, insinöörejä ja juristeja perustamaan liikennepoliittista Enemmistö ry:tä. Se oli yksi kuuluisista 60-luvun yhden ­asian liikkeistä. Se halusi kehittää joukkoliikennettä, luoda kävelykatuja ja ajaa jalankulkijoiden sekä pyöräilijöiden etua.”Siihen tuli mukaan paljon nuorta väkeä,” muistelee Nordberg ja näyttää Tammen Huutomerkki-sarjassa ilmestynyttä ”Alas auton pakkovalta” -kirjaa, jossa on hänenkin artikkelinsa ”Pakkoautoistuva yhteiskunta”. Niistä ajoista Nordberg on itse elänyt kuten on sanonut eli autotta.Sen jälkeen Nordberg on ollut useissa kaupungin kehittämiseen liittyvissä yhdistyksissä.katsoimme myöhemmin, että on pakko mennä puolueisiin vaikuttaakseen asioihin,” kertoo Nordberg nuoruusvuosista.Hän meni sosiaalidemokraatteihin ja sillä mandaatilla hän joutui Helsingin kaupunkisuunnittelulautakuntaan yli 20 vuodeksi. Siitä ajasta Ylermi Runko oli pitkään puheenjohtajana. Lars Hedman johti kaupunkisuunnitteluvirastoa.”Tulin molempien kanssa hyvin toimeen. Heidän aikanaan turvattiin esimerkiksi Keskuspuiston säilyminen,” Nordberg kiittää.”Ei Runko ollut mikään diktaattori kuten on väitetty. Hän pyrki aina neuvottelemaan optimaalisen ratkaisun.”Entä suuret rakennusliikkeet, eivätkö ne pyrkineet vaikuttamaan lautakunnan toimintaan?”Me nuoret puhuimme gryndereistä. Ei paine sieltä varsinaisesti minuun kohdistunut, eikä lahjuksia ole tarjottu. Tietysti demarit katsoivat Hakan ja toiset Saton etua. Joskus puolueen piirijärjestöstä soitettiin ja yritettiin vähän neuvoa, mutta ei sen vakavampaa,” Nordberg vakuuttaa.asuu Etelä-Haagassa 50–60-lukujen vaihteessa rakennetussa talossa. Hän kehuu Haagaa: se on tiiviisti rakennettu, mutta silti ihmisen mittakaavassa. Hän on syvästi huolissaan nykyisestä kaupungistumiskehityksestä, yltiötiivistämisestä ja korkeasta rakentamisesta."Minusta Helsingin kasvua pitäisi hillitä, se olisi sekä helsinkiläisten että muun Suomen etu. Ei tänne voi ahtaa kahtasataatuhatta ihmistä lisää. Jokaista vapaata plänttiä ei voi rakentaa, eikä puistoihin pidä koskea.”Esikaupunkien lähiöt ovat hänestä mittakaavaltaan inhimillisiä ja niissä jätettiin aikanaan metsiköt, kalliot ja rannat luonnontilaan. Asukkaiden viihtyvyys oli tärkeä motiivi kaupungin kehittämisessä.”Nyt henki on toinen. Kaikki on potentiaalista rakennusmaata. Kaupunkisuunnittelussa ensisijainen tavoite ei ole kaunis, viihtyisä ja terveellinen elinympäristö, vaan mahdollisimman suuri rakennusoikeus,” Nordberg harmittelee.”Jos halutaan Helsinkiin on Tampereen asukaslukua vastaava määrä muuttajia, eivät vapaat alueet enää riitä”, sanoo Nordberg.”Kukaan ei selvästi yleiskaavaa tehtäessä ole miettinyt, mitä se todellisuudessa merkitsisi. Siinä nipistettiin Keskuspuistosta ja muista viheralueista rakennusalueiksi. Onneksi hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus katsoivat, että suuri osa oli lain vastaista.”perheellä on vapaa-ajan asunto Andalusiassa ja sinne Nordberg menee vuosittain junalla Euroopan halki. Hän on harrastanut interreilaamista jo vuosia.”Sillä tavoin tutustuu kunnolla aivan uusiin kaupunkeihin,” hän kertoo. Hän valitsee vuosittain hieman eri reitin. Tänä syksynä hän meni Tukholmasta Malagaan, ja pysähtyi pitempään Belgiassa, Ranskassa ja Barcelonassa. Kielitaidosta on apua, hän puhuu kuutta kieltä, myös saksaa, ranskaa ja espanjaa.Matkallaan hän kiinnitti huomiota siihen, että monessa paikassa rakennetaan nyt kävelykeskustoja ja jopa ennen keskeisiltä autoväyliltä poistetaan yksityisautot istutusten ja kevyen liikenteen tieltä, esimerkiksi Brysselissä, Antwerpenissä ja Toulousessa.Interrail-matkoihin kuuluvat myös hankaluudet, jotka vaativat joustavuutta.Niitä aiheuttivat lakot, ja tänä syksynä Ranskan Välimeren rannikon tulvat, jotka katkaisivat rautatieliikenteen. ”Otin sitten bussin,” Nordberg naurahtaa.