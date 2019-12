Kaupunki

Kaksi miestä vangittiin epäiltynä Nurmijärven palojen sytyttämisestä

Kaksi

Marraskuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

epäiltyä tekijää vangittiin tänään Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa Nurmijärven paloihin liittyen. Itä-Uudenmaan poliisi on tutkinut Nurmijärvellä loppusyksyn aikana tapahtunutta neljää paloa, joita kaikkia epäillään tahallaan sytytetyiksi.Itä-Uudenmaan poliisi otti tiistaina kiinni kaksi paikkakuntalaista vuosina 1991 ja 1995 syntynyttä miestä epäiltynä paloihin. Epäillyt ovat kuulusteluissa myöntäneet syyllisyytensä tekoihin, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi tiedotteessa.Lokakuussa Nurmijärvellä paloivat Lepsämän ja Valkjärven koulut. Molemmat rakennukset kärsivät mittavia vahinkoja. Valkjärven koulu tuhoutui palossa täysin. Poliisi on tutkinut molempia paloja tuhotyönä.Nurmijärvellä paloivat Sääksin uimarannan ravintolarakennus ja Lähtelän uimarannan huoltorakennus. Näitä paloja poliisi on tutkinut rikosnimikkeillä tuhotyön yritys.Palojen epäiltiin liittyvän toisiinsa. Poliisi pääsi epäiltyjen jäljille omien tutkimustensa sekä yleisövihjeiden perusteella.Molemmat miehet vangittiin Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltyinä paloihin. Kuulusteluissa ja tutkinnan edetessä selviää, mikä osuus kummallakin epäillyllä tekijällä on kuhunkin paloon.