Marraskuussa postilaatikosta löytyi yllättävä kutsu, ja nyt Jaana Tyrni valmistautuu Linnan juhliin: ”Kirjastoihmisenä ei tällaisia juhlia kauheasti ole”

Kaupunki

Marraskuussa postilaatikosta löytyi yllättävä kutsu, ja nyt Jaana Tyrni valmistautuu Linnan juhliin: "Kirjasto

Päällimmäiset

Yhteiskunnallisen

”Haluamme havahduttaa siihen, että kirjasto on paikka, josta voi saada tietoa ja apua.”

Yleensä

”Kirjastoihmisenä ei tällaisia juhlia kauheasti ole.”

Kirjastopiireissä

tunteet olivat yllättyneisyys ja hämmennys. Marraskuun alussa Espoon kirjastotoimenjohtaja Jaana Tyrni piteli käsissään kutsukorttia ja yritti ymmärtää, että se todella oli miltä näytti: kutsu Linnan juhliin.”Ei tavallinen ihminen oleta, että tällaista kutsua tulisi kohdalle koskaan omassa elämässä.”Siihen, että kutsu kolahti juuri Tyrnin postilaatikkoon, vaikutti todennäköisesti ainakin kolme asiaa.Ensinnäkin Linnan juhlien teemana on tänä vuonna tieto ja yhteiskunnallinen keskustelu. Toiseksi suomalainen kirjasto on ollut kovassa nosteessa sen jälkeen kun Helsinkiin valmistui vuosi sitten keskustakirjasto Oodi. Kolmanneksi Espoon kaupunginkirjasto valittiin keväällä Lontoon kirjamessuilla maailman parhaaksi kirjastoksi.”Alkuhämmennyksen jälkeen tuli iso ilo siitä, että kirjastojen mahdollisuudet yhteiskunnallisena toimijana on nyt noteerattu tällä tasolla. Olemme tehneet Espoossa todella paljon töitä tiedon ja yhteiskunnallisen keskustelun edistämiseksi”, Tyrni sanoo.Espoon kirjastoissa on jo pitkään esimerkiksi järjestetty vaalitilaisuuksia ja poliittisia keskusteluja sekä vapaaehtoistoimintaa.”Monissa kirjastoissa ajatellaan, että koska kirjaston pitää olla puolueeton paikka, siellä ei saisi kauheasti näkyä esimerkiksi uskonto tai puoluepolitiikka. Me taas ajattelemme, että sen pitää näkyä. Olemme ajatelleet sen niin, että annetaan kaikille halukkaille tasapuolisesti mahdollisuus.”Tyrnistä rajanveto on selkeä: niin kauan kuin laillinen taho, kuten rekisteröity yhdistys, haluaa järjestää kirjaston tiloissa ohjelmaa, se sallitaan.”Sananvapaus on iso teema, joka on kirjastoissa tärkeässä roolissa.”keskustelun lisäksi Linnan juhlien teemana on tieto. Mutta mikä on kirjaston merkitys tiedon lähteenä maailmassa, jossa tietoa on saatavilla enemmän ja helpommin kuin koskaan aikaisemmin?”Maksullisuus on se iso kysymys. Tavalliselle ihmiselle kymppi kuussa jostain tilauksesta ei ole mitään, mutta sitten meillä on paljon ihmisiä, joille se on todella iso asia”, Tyrni vastaa.Toinen iso asia on tiedon luotettavuus. Tyrni näkee kirjastot paikkoina, joissa opetetaan lähdekriittisyyttä ja autetaan luotettavan, oikean tiedon lähteille.Ihmisten tiedonsaantiin vaikutetaan myös sillä, miten kirjoja pannaan esille kirjastossa, Tyrni uskoo. Useissa Espoon kirjastoissa on isot nuorille tarkoitetut tilat, joissa on esillä myös tietokirjallisuutta.”On tärkeää, että nuorille, jotka vielä etsivät omaa maailmankuvaansa, on tarjolla palasia, joista maailmankuvaa voi rakentaa. Haluamme havahduttaa siihen, että kirjasto on paikka, josta voi saada tietoa ja apua.”Kirjaston yhteiskunnallinen merkitys korostuu Tyrnin mukaan aikana, jolloin valtaosa asioinnista on siirtynyt verkkoon. Espoonkin kirjastoissa on tarjolla monenlaista neuvontaa ja tukea esimerkiksi viranomaisasiointiin.”Vuoden 2017 kirjastolaissa nostettiin esille aktiivinen kansalaisuus ja yhdenvertaisuus. Digituki on nimenomaan sitä, mikä tukee aktiivisena kansalaisena toimimista.”Tyrni on viettänyt itsenäisyyspäivää käymällä kävelyllä miehensä ja koiransa kanssa sekä katsomalla Linnan juhlia televisiosta.”Viime aikoina ovat mietityttäneet myös itsenäisyyspäivän mielenosoitukset. Ajattelen, että kirjaston tehtävä on edistää yhteiskuntaa, jossa päällimmäisinä ovat ymmärrys ja myötätunto, eivät viha ja pelko.”Linnan juhlista Tyrni odottaa erityisesti ruokatarjoiluja. Hän kertoo olevansa kova ruoanlaittaja ja odottavansa kiinnostuneena, miten tarjoilut on järjestetty juhlissa.”Ruoka tuli heti ensimmäisenä mieleen, ja menin netistä katsomaan, mitä siellä on. Siellä on käytetty kotimaisia raaka-aineita, mikä heijastaa myös kestävää kehitystä.”Pukunsa Tyrni on hankkinut iltapukuliikkeestä Helsingistä. Kyseessä on hänen mukaansa yksinkertainen mekko, jonka voi tarvittaessa lyhentää niin, että sitä voi käyttää muissakin kuin iltapukutilaisuuksissa.Juhlia varten hän on myös leikkauttanut ja värjäyttänyt hiuksensa. Kynnet laitettiin kuntoon torstaina, ja hiukset ja meikki tehdään perjantaina ennen juhlia.”Tämä on kaikki aika uutta. Kirjastoihmisenä ei tällaisia juhlia kauheasti ole.”on Tyrnin mukaan oltu innoissaan kutsusta.”Kirjastot ovat vähän samanlaisia kuin päiväkodit tai sairaalat. Monet ihmiset pohtivat, nähdäänkö heidän tekemäänsä työtä oikeasti. Nyt ihmiset näkevät, että tätä pidetään merkityksellisenä.”