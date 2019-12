HS seuraa itsenäisyyspäivän mielenosoituksia: Poliisi ottanut kiinni viisi ihmistä metrossa ja yhden Soldiers of Odin -kulkuetta häirinneen henkilön

Kaupunki

HS seuraa itsenäisyyspäivän mielenosoituksia: Poliisi ottanut kiinni viisi ihmistä metrossa ja yhden Soldiers

Poliisi

Helsingissä

Poliisi

Helsinki

Poliisi

on ottanut viisi henkilöä kiinni rikoksilta ja häiriöltä suojaamiseksi, kertoo Helsingin poliisi Twitterissä. Henkilöt otettiin kiinni metrossa ja metroliikenne on ollut hetken aikaa pysähdyksissä. Poliisin mukaan kenellekään ei aiheutunut vaaraa.Poliisista ei kerrota, kuuluivatko kiinni otetut henkilöt johonkin tiettyyn järjestöön tai ryhmään. Poliisin viestinnän mukaan kiinniotossa kyse on kielletyiksi luokitelluista tavaroista. Tällaisia ovat esimerkiksi soihdut, kerrotaan poliisista.Lisäksi poliisi on ottanut kiinni yhden Soldiers of Odin kulkuetta häirinneen henkilön.on itsenäisyyspäivänä odotettavissa edellisvuosien tapaan useita mielenosoituksia.Poliisille oli torstaihin mennessä ilmoitettu kuudesta itsenäisyyspäivänä Helsingissä järjestettävästä mielenosoituksesta tai kulkueesta.Katupartioliike Soldiers of Odin järjestää itsenäisyyspäivänä Turvallinen Suomi takaisin -nimisen kokoontumisen. Poliisi vahvisti saaneensa ilmoituksen mielenosoituskulkueesta torstaina. Aiempina vuosina katupartioliike Soldiers of Odinin jäseniä on ollut mukana Pohjoismaisen vastarintaliikkeen Kohti vapautta -marssilla. Poliisilla ei ole tiedossa, että Soldiers of Odinin järjestämä marssi liittyisi PVL:n yhdistyksen kiellettyyn toimintaan.Soldiers of Odinin mielenosoituskulkue lähti liikkeelle puoli viideltä iltapäivällä. Kulkueessa vastustetaan huudoin muun muassa eronnutta pääministeriä Antti Rinnettä, ulkoministeri Pekka Haavistoa ja sisäministeri Maria Ohisaloa. Huutojen kohteena ovat myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö sekä entinen ulkoministeri Timo Soini. Mielenosoittajat vaativat muun muassa itsenäistä Suomea, kertoo paikalla oleva HS:n toimittaja Ines Sirén.Kello neljän aikoihin iltapäivällä Kansalaistorille oli kerääntynyt Soldiers of Odinin jäseniä. Sirénin mukaan mielenosoittajat kantavat liikkeen lippuja ja plakaatteja. Osa mielenosoittajista on peittänyt kasvonsa. Osalla kulkueessa on äärioikeistolaisen Kansallismielisten liittouman hihamerkkejä. Paikalla oli ennen kulkueen alkamista viisi poliisiautoa.Mielenilmaus itsenäisyyspäivän juhlan kunniaksi -kulkueeseen ei saapunut yhtään osallistujaa, kertoo Helsingin poliisi.valvoo myös näkyvästi Helsingin Rautatientorin metroasemalla, kertoo paikalla ollut STT:n toimittaja.Metroasemalla oli puoli neljän paikkeilla iltapäivällä ihmisjoukko, jossa on mukana useita äärioikeistolaisessa PVL:ssä vaikuttaneita henkilöitä. He jatkoivat matkaansa kohti Kansalaistoria, josta Soldiers of Odin -äärioikeistoryhmä aikoo aloittaa mielenosoituksensa.Kohti vapautta -marssi on kielletty tänä vuonna, koska poliisin mukaan Kohti vapautta -liikkeessä ovat mukana samat ihmiset kuin korkeimman oikeuden aiemmin kieltämässä äärioikeistolaisessa Pohjoismaisessa vastarintaliikkeessä (PVL). Korkein oikeus määräsi PVL:n aiemmin tänä vuonna väliaikaiseen toimintakieltoon.saa itsenäisyyspäivänä apuvoimia poliisilaitoksilta ympäri Suomen. Itsenäisyyspäivän tapahtumista vastaava ylikomisario Seppo Kujala arvioi aikaisemmin HS:lle, että perjantaina on liikkeellä satoja poliiseja.Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen kulkueen on määrä lähteä liikkeelle Narinkkatorilta kello 17.30, ja päätepiste on poliisin tietojen mukaan Taivallahden kenttä. Poliisi ilmoitti viime vuonna Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen keränneen noin 1 800 ihmisen osallistujajoukon.Edellisvuosien tapaan Töölöntorilta lähtee kello 19 liikkeelle 612-soihtukulkue. Hietaniemen hautausmaalle etenevä kulkue on profiloitunut aiempina vuosina äärioikeistolaiseksi, ja mukana on muun muassa ollut PVL:n jäseniä. Viime vuonna poliisi arvioi 612-soihtukulkueeseen osallistuneen noin 2 800 ihmistä.on valvonut satamia sellaisten ryhmien varalta, jotka mahdollisesti olisivat tulossa ulkomailta itsenäisyyspäivän mielenosoituksiin. Helsingin poliisista kerrotaan, että satamia on valvottu ja henkilöitä tarkastettu, mutta tähän mennessä ei ketään ole pysäytetty.